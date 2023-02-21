Общество

Псковские приставы победили в соревнованиях по стрельбе

Псковские приставы завоевали призовое место в ежегодных межведомственных соревнованиях по стрельбе, посвященных Дню защитника отечества, организаторами которого является региональное отделение Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

По правилам соревнований, от каждого ведомства участвовала команда из двух человек. Необходимо было выполнить упражнения по стрельбе с пистолета Марголина, второе упражнение с винтовкой.

В результате в командных соревнованиях по количеству баллов победу одержали сотрудники управления ФССП по Псковской области, завоевав кубок. Также первое место по двум упражнениям заняла младший судебный пристав по ОУПДС - Анастасия Колчина.

В соревнованиях принимали участие сотрудники ГУ МЧС Псковской области, УФК по Псковской области, а также сотрудники организатора соревнований.