Общество

Приоритетные задачи на 2023 год назвал региональный Роспотребнадзор

Приоритетные задачи на 2023 год представило управление Роспотребнадзора по Псковской области. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания итоговой коллегии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области 22 февраля.

«Управление Роспотребнадзора по Псковской области планирует продолжить участие в реализации федеральных проектов, осуществлять государственный контроль за всеми видами объектов контроля, проводить профилактические мероприятия, совершенствовать осуществление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Также ведомство планирует повысить охват иммунизацией населения против гриппа, пневмококковой инфекции и гемофильной инфекции в рамках национального календаря прививок с достижением охвата населения области иммунизацией против гриппа на уровне не менее 60%.

Продолжится контроль за лабораторной диагностикой гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, а также обеспечение необходимого уровня охвата тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Будет проведена работа с обращениями граждан по вопросам защиты прав потребителей.