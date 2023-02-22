Общество

Россиянам рассказали, может ли вакцина вызвать рак у животного

В очень редких случаях у кошек в месте введения вакцины может развиться саркома, но отказ от прививки гораздо опаснее. Об этом рассказал ветеринар-онколог Дмитрий Трофимцов.

«Было показано, что у кошек иногда возникает саркома в месте введения вакцины. Но это происходит очень редко, примерно в трех случаях из ста тысяч. У собак есть определенные виды папилломавируса, которые повышают риск некоторых видов рака, например, плоскоклеточного рака кожи. Вирус передается щенку от матери, а также через слюну при использовании общих мисок и игрушек. Папилломавирусы, в том числе и онкогенные, есть и у человека, но между собаками и людьми обмен невозможен: инфекции видоспецифичны», — объяснил Трофимцов.

Врач добавил, что из-за риска саркомы некоторые вакцины рекомендуется вводить не в холку, а в область коленной складки или в основание хвоста: так их проще лечить. Одна из функций иммунной системы — борьба с раковыми опухолями. Трофимцов отметил, что ослабленный из-за вирусов иммунитет невакцинированного животного может повысить риск развития рака, поэтому не стоит отказываться от вакцинации, пишет «Газета.Ru».