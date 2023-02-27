Прогулки, прощение и спорт: как псковские ВИПы провели длинные выходные

Громких гуляний на этих длинных выходных в Псковской области хватало – одни отмечали День защитника Отечества, другие – праздновали широкую Масленицу. И хоть рассказывать сейчас о личной жизни у политиков и чиновников не в почете, некоторые все же так или иначе отметились в соцсетях. Давайте вместе посмотрим, чем же занимались местные ВИПы и что они выложили в социальные сети. Кто порадовал подписчиков музыкальными талантами, кто любовался природой, а кто занимался спортом?
Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, судя по публикациям в соцсети «Вконтакте», выходные провел по-домашнему. И подарил своим подписчикам сразу два музыкальных видеоролика. В День защитника Отечества на гитаре он исполнил трек группы Metallica - Seek and Destroy и пожелал всем причастным «крепкого здоровья, силы и мужества, оптимизма и успехов во всех начинаниях». А в субботу исполнил акустическую композицию Bron-Yr-Aur группы Led Zeppelin из альбома Physical Graffiti.
Глава города Пскова Борис Елкин в своих праздничных постах делился информацией о том, где можно в городе отметить Масленицу. А также он стал вести новую рубрику на своей страничке – рассказывать про улицы Пскова.
В этот раз он рассказал подписчикам историю улицы Советской, которая раньше носила названия Великая и Великолуцкая. Борис Елкин также выложил несколько красивых фотографий, приглашая псковичей на виртуальную прогулку.
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова про то, как провела длинные выходные, не рассказала. Однако омбудсмен поведала подписчиками историю о том, что для нее Прощеное воскресенье – это день, который наполнен особенным смыслом.
Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов на выходных, к сожалению, не опубликовал для подписчиков рецепт блинов, хотя он славится своими кулинарными способностями и даже ведет тематический YouTube-канал. Зато он успел опубликовать видео, где запечатлел очень красивый туманный «февральский закат».
Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев рассказал подписчикам, что очень ждал этих выходных. В один из дней он с семьей поехал на рыбалку, однако не рассказал, куда именно, наверное, чтобы клев не испортили.
Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко на выходных отправился в небольшое путешествие. Он побывал в Псково-Печерском монастыре и пообедал блюдами из рыбы в кафе «Несвятые Святые» в преддверии Великого Поста, об этом он рассказал на своей страничке «Вконтакте».
Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов весь в работе. Даже на выходных он опубликовал пост из Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
Директор гостелерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко на выходных успела переделать много дел – и снег убирала, и даже пыталась покататься на лыжах на горе Соколихе в сильный снегопад.
Председатель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг на выходных успел погулять с отцом по красивому Черехинскому лесу. Совместную фотографию он опубликовал «Вконтакте».
Председатель реготделения Российского союза молодежи Алена Иванова на выходных побывала в музее «Вперед в СССР».
Девушка рассказала подписчикам, что в музее все можно трогать, фотографироваться со всеми экспонатами и выложила несколько забавных фотографий.
Советник губернатора Псковской области по социальным вопросам Елена Полонская выходные провела по-спортивному. Она с семьей каталась на лыжах и наслаждалась видами заснеженного леса. На своей странице «Вконтакте» она выложила целую видеопрезентацию.
Обстоятельства меняются, но многие политики и чиновники стараются придерживаться своих традиций – гуляют, занимаются спортом и проводят время с семьей. Особенно ценно сейчас то, что все еще остаются те, кто не боится делиться с подписчиками хотя бы маленькими частицами своей личной жизни.
Ксения Журавкова