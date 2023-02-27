Общество

Прогулки, прощение и спорт: как псковские ВИПы провели длинные выходные

Громких гуляний на этих длинных выходных в Псковской области хватало – одни отмечали День защитника Отечества, другие – праздновали широкую Масленицу. И хоть рассказывать сейчас о личной жизни у политиков и чиновников не в почете, некоторые все же так или иначе отметились в соцсетях. Давайте вместе посмотрим, чем же занимались местные ВИПы и что они выложили в социальные сети. Кто порадовал подписчиков музыкальными талантами, кто любовался природой, а кто занимался спортом?

Заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, судя по публикациям в соцсети «Вконтакте», выходные провел по-домашнему. И подарил своим подписчикам сразу два музыкальных видеоролика. В День защитника Отечества на гитаре он исполнил трек группы Metallica - Seek and Destroy и пожелал всем причастным «крепкого здоровья, силы и мужества, оптимизма и успехов во всех начинаниях». А в субботу исполнил акустическую композицию Bron-Yr-Aur группы Led Zeppelin из альбома Physical Graffiti.

Глава города Пскова Борис Елкин в своих праздничных постах делился информацией о том, где можно в городе отметить Масленицу. А также он стал вести новую рубрику на своей страничке – рассказывать про улицы Пскова.

В этот раз он рассказал подписчикам историю улицы Советской, которая раньше носила названия Великая и Великолуцкая. Борис Елкин также выложил несколько красивых фотографий, приглашая псковичей на виртуальную прогулку.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова про то, как провела длинные выходные, не рассказала. Однако омбудсмен поведала подписчиками историю о том, что для нее Прощеное воскресенье – это день, который наполнен особенным смыслом.

«Нет, не то, что бы я копила обиды или извинялась за свои ошибки только в это воскресенье. Но именно последний день масленичной недели дает возможность каждому православному человеку не просто покаяться в своей неправоте, но и простить все обиды, которые таятся в тебе на других», - написала Наталия Соколова на своей страничке «Вконтакте».

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов на выходных, к сожалению, не опубликовал для подписчиков рецепт блинов, хотя он славится своими кулинарными способностями и даже ведет тематический YouTube-канал. Зато он успел опубликовать видео, где запечатлел очень красивый туманный «февральский закат».

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев рассказал подписчикам, что очень ждал этих выходных. В один из дней он с семьей поехал на рыбалку, однако не рассказал, куда именно, наверное, чтобы клев не испортили.

«Долгожданный выходной и вот он выезд на рыбалку! Дальше всё по классике: шерстяной друг заехал за нами и отвез на секретное озеро. Рыбалка получилась супер! Жена снова обловила всех», - написал он в своем посте «Вконтакте».

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко на выходных отправился в небольшое путешествие. Он побывал в Псково-Печерском монастыре и пообедал блюдами из рыбы в кафе «Несвятые Святые» в преддверии Великого Поста, об этом он рассказал на своей страничке «Вконтакте».

«Просил отпустить грехи вольные и невольные. Просил прощения у всех, кого обидел вольно и невольно», - написал депутат в посте.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов весь в работе. Даже на выходных он опубликовал пост из Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

«У коллег реализуется очень интересный проект. Подборка оригинальных агитационных материалов. К 30-летию избирательной системы РФ. На одном из них обнаружил свой АПМ, образца 2004 года. Это довыборы в ЗАКС СПб по 39 округу, Адмиралтейский район. Интересные были выборы, победил кандидат «против всех», да тогда такие были», - рассказал Игорь Сопов на своей странице «Вконтакте».

Директор гостелерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко на выходных успела переделать много дел – и снег убирала, и даже пыталась покататься на лыжах на горе Соколихе в сильный снегопад.

«Спасибо, дорогие мужчины, за длинные выходные! Снега навалило столько, что перемело все дороги, дед застрял в деревне, 2 часа соседи откапывали. Чистили у родителей, чистили, а все засыпало по новой. Лопатку папа дал женской модели: облегченную и маленьким совком», - рассказала депутат подписчикам.

Председатель регионального отделения «Яблока» Лев Шлосберг на выходных успел погулять с отцом по красивому Черехинскому лесу. Совместную фотографию он опубликовал «Вконтакте».

Председатель реготделения Российского союза молодежи Алена Иванова на выходных побывала в музее «Вперед в СССР».

Девушка рассказала подписчикам, что в музее все можно трогать, фотографироваться со всеми экспонатами и выложила несколько забавных фотографий.

Советник губернатора Псковской области по социальным вопросам Елена Полонская выходные провела по-спортивному. Она с семьей каталась на лыжах и наслаждалась видами заснеженного леса. На своей странице «Вконтакте» она выложила целую видеопрезентацию.

Обстоятельства меняются, но многие политики и чиновники стараются придерживаться своих традиций – гуляют, занимаются спортом и проводят время с семьей. Особенно ценно сейчас то, что все еще остаются те, кто не боится делиться с подписчиками хотя бы маленькими частицами своей личной жизни.

Ксения Журавкова