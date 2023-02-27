Общество

Об опасном методе похудения предупредил врач

Нередко в попытке похудеть люди выбирают быстрый способ, который, по их мнению, не вредит организму. Так, многие используют для похудания специальные мочегонные препараты и чаи.

Их применение может негативно сказаться на организме, сказал врач, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников. Так, по словам эксперта, употребление мочегонных чаев может спровоцировать появление камней в почках, пишет RuNews24.

Он уточнил, что ежедневно человек должен выпивать столько жидкости, чтобы из организма выводилось два литра мочи в сутки. Это очищает почки. Мочегонные чаи и препараты в свою очередь выводят из организма кальций, что может стать причиной образования камней, предупредил специалист.