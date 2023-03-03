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Общество

«Волка ноги кормят»: как живут псковские НКО

03.03.2023 12:42|ПсковКомментариев: 0

Некоммерческий сектор зачастую называют третьим, наряду с государством и бизнесом. НКО — это те люди, которые пытаются что-то изменить в своей жизни и помочь окружающим, ничего не требуя взамен. Объединения могут быть социальными, благотворительными, научными и любыми другими, но их деятельность всегда направлена на достижение общественных благ.

В Псковской области присутствие некоммерческих организаций с каждым годом становится всё более ощутимым. Мы узнали, чем сейчас живут общественники, что изменилось в их деятельности со времён пандемии, и в чём они острее всего нуждаются.

 

Столько же, сколько проблем

На сегодняшний день в Псковской области, по информации Минюста, зарегистрированы 1090 некоммерческих организаций различной направленности. Кандидат социологических наук, заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» в Пскове Олеся Назарой считает, что НКО всегда столько же, сколько проблем в обществе. Псковский некоммерческий сектор работает с детьми-сиротами, многодетными семьями, развивает проекты в области науки, образования и просвещения, экологии, помогает бойцам, находящимся в зоне СВО, и их родственникам. Есть проекты, посвящённые сохранению исторической памяти, защите животных и многие другие.

Председатель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов констатировал, что в Псковской области представлен, вероятно, весь спектр некоммерческих организаций, которые есть в России, начиная от патриотических, заканчивая организациями, которые оказывают социальные услуги для инвалидов, ветеранов, есть волонтерские движения. По его мнению, картина НКО Псковской области ничем не отличается на фоне других регионов, особенно после того, как изменилась геополитическая ситуация.

Председатель Центра устойчивого развития напомнил, что ранее была возможность реализовать проекты, связанные с пограничным сотрудничеством, в том числе инфраструктурные. К примеру, дендропарк реконструирован в рамках международного проекта GreenMan, который объединил 10 организаций из Эстонии, Латвии и России. Кроме того, в рамках проекта «Латвия – Эстония — Россия» было закуплено оборудование для очистных сооружений Пскова и Гдова.

Семён Никонов отметил, что в настоящий момент большая часть международных связей потеряны. Продолжается сотрудничество с приграничной Белоруссией: в прошлом году были совместные проекты. «Последнее мероприятие, которое мы проводили с участием иностранных представителей, было в апреле - VIII Международный конкурс средств массовой информации «Ганза – связь времён», - напомнил Семён Никонов.

Хорошее подспорье

Несмотря на отсутствие взаимодействия с рядом стран, некоммерческий сектор продолжает развиваться. Олеся Назарой заметила, что все НКО финансируются по-разному: кто-то пишет гранты, кто-то реализует платные услуги, кто-то собирает пожертвования. Заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» подчеркнула, что с каждым годом становится всё больше получателей грантовой поддержки. По её словам, в 2017-м году всё начиналось с крупных федеральных конкурсов, на которые от НКО региона поступало в районе 70-80 заявок в год. «Теперь мы говорим уже о 350 заявках ежегодно. Количество претендентов на получение такой меры поддержки существенно увеличилось», - отметила Олеся Назарой.

В 2022 году некоммерческий сектор привлек в регион порядка 120 млн рублей - это в четыре раза больше, чем пять лет назад.

Например, поисковое объединение «Псковский рубеж» ежегодно участвует в конкурсах Фонда президентских грантов и Росмолодёжи. На данный момент реализован проект из комплекса патриотических мероприятий «Отечества достойные сыны» на средства президентского гранта.

Фото со страницы Кирилла Шляца в соцсети «ВКонтакте»

В процессе реализации ещё один проект от этого же грантового оператора, который посвящён популяризации археологического подхода в поисковой работе «Сила в правде». Также реализуется квест «За Родину!» на средства микрогранта от Росмолодёжи - эти средства руководитель «Псковского рубежа» Кирилл Шляц получил как физлицо, но проект напрямую связан с работой НКО.

Олеся Назарой добавила, что областной конкурс субсидий для НКО также поднял финансирование. Если раньше речь шла о сумме 160 тысяч, то в прошлом году можно было получить от 320 тысяч до 860.

Два года назад объём финансирования областного конкурса по предоставлению субсидий НКО составлял 10 млн рублей. В этом году он вырос до 23 млн рублей. По словам экспертов, это хорошее подспорье для инициативных граждан, желающих создать свои организации или общественные движения.

Выжить в тяжёлые времена

Однако не все сложности некоммерческого сектора носят материальный характер, поэтому получения грантов порой недостаточно. По мнению Семёна Никонова, НКО сейчас больше всего не хватает знаний о том, как перестроить свою работу в новых условиях, как приспособиться, какие инструменты более эффективно использовать, где их брать.

«Мы, как ресурсный центр, помогаем им находить эти знания, новый опыт, проводим разные школы, тренинги. Сейчас запущена такая форма - неформатные встречи, где представители некоммерческих организаций могут собраться и просто поговорить на разные темы», - рассказал Семён Никонов.

На таких встречах представители объединений обмениваются опытом и узнают, чем могут помочь друг другу. Центр устойчивого развития Псковской области помогает им наладить «горизонтальные» связи и понять, какими ресурсами НКО могут делиться с коллегами. «И это не про деньги: у кого-то есть знания, у кого-то есть опыт, у кого-то есть помещения или классные специалисты, которые могут что-то сделать за маленькие деньги или вообще бесплатно», - уточнил Семён Никонов. Он уверен, что именно такое взаимодействие поможет «выжить в тяжелые времена».

«Не хватает поддержки ресурсами. Именно не деньгами, а материальными вещами - помещения, транспорт, оборудование», - подтвердил руководитель поискового объединения Кирилл Шляц.

Многие сложности остались еще со времён пандемии: одним объединениям пришлось в ускоренном режиме переходить на онлайн-рельсы, другие заметили сокращение количества пожертвований - на лечение детей, работу с безнадзорными животными.

Но общественники не опускают рук. «Не очень простая ситуация в обществе сказывается и на жизни приюта. Пожертвований, действительно, стало заметно меньше, - рассказала руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. - Но на лечении, питании, обработке животных это не отражается. Мы взяли ответственность за них, и никто из питомцев не должен ощущать, что полосы бывают и чёрные. Мы очень благодарны всем, кто не бросает приют и всегда приходит на помощь».

«Поступления сократились, но при этом увеличилось количество грантовых конкурсов, теперь есть возможность выходить на федеральное финансирование», - подчеркнула Олеся Назарой.

В «Зоозащите» подтвердили: организация регулярно подает заявки на президентские гранты и местные субсидии, часть из них одобряют. Сейчас зоозащитники строят новый приют и надеются получить президентский грант на оборудование и монтаж здания.

«Современный приют, да даже и не один, очень нужен Пскову. Тем более, что мы планируем не просто приют, а пространство для развития, творчества, добровольчества и семейных выходных. Как сейчас на «Лесопилке», - подчеркнули зоозащитники.

Ранее на средства федерального гранта был проведён большой фестиваль в поддержку бездомных животных «Среда обитания», выставки животных, взятых из приюта, уроки в школах, фестиваль добровольцев. Часть мероприятий прошла онлайн, потому что пришлась на разгар пандемии.

На областные гранты в приюте «Лесопилка» построили новые вольеры, провели добровольческие акции, чипирование и стерилизацию животных. «Сейчас у нас реализуется один городской и один областной проект. По городскому строим забор вокруг территории будущего нового приюта, на областной строим там инженерный блок», - уточнили в «Зоозащите».

Один большой путь

Поддержку некоммерческому сектору оказывает и Общественная палата Псковской области. Её председатель Наталья Горбачёва напомнила, что прошлым летом состоялся семинар-совещание некоммерческих организаций, где были даны консультации по разным направлениям деятельности. Уже несколько лет в регионе проходит форум «Содействие», в рамках которого в прошлом году Общественная палата инициировала проведение круглого стола на тему детского отдыха. «По итогам мы наметили пути, чтобы детский отдых стал доступен по всем направлениям», - поделилась Наталья Горбачёва.

Она подчеркнула, что область заинтересована в развитии НКО, и выразила надежду, что список некоммерческих организаций в будущем расширится.

«Наши НКО оказывают услуги населению по многим направлениям. Теперь присоединяется ещё одно — туризм. Я думаю, нашу область это должно заинтересовать. Мы надеемся, что осенью будут первые итоги», - добавила председатель Общественной палаты региона.

Наталья Горбачёва напомнила юмористическое выражение, отражающие жизнь чиновников: «Люди сидят и работу работают». «И вот, мне кажется, актуальность не потеряна даже в наше время. У нас наметились кандидатуры, которые «работу работают» и делают все, чтобы в свою епархию никого не пускать. Это касается многих сфер - и спорта, и здравоохранения, и образования. А некоммерческие организации — что называется, «волка ноги кормят», поэтому они заинтересованы в своем развитии. Раз заинтересованы, ищут различные новые формы», - подчеркнула Наталья Горбачёва.

Председатель Общественной палаты региона уверена, что НКО равно активизация общественности.

«Для нас очень важно развитие всевозможных направлений, таких маленьких дорожек, которые потом показывают один большой путь. Как раньше говорили: с одной стороны, плановое хозяйство - это хорошо. Но когда нет инициативы, плохо. А НКО - это и есть инициатива», - подытожила Наталья Горбачёва.

С каждым годом НКО становится всё больше, как и возможностей их участия в различных конкурсах на получение средств. Это говорит не только о наличии большого количества социальных проблем в обществе, но и о появлении новых, уникальных путей их решения. И некоммерческий сектор играет в этом огромную роль, оказывая реальную поддержку тем, кто в ней нуждается.

Ульяна Ловыгина

Теги: #зоозащита #нко #грант #поисковики #общественная палата #общественники
Источник: Псковская Лента Новостей
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