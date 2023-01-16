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Общество

Сила в правде

16.01.2023 16:20|ПсковКомментариев: 0

Поисковое объединение «Псковский рубеж» одержало победу в конкурсе Фонда президентских грантов. Новый проект общественной организации, в состав которой входят представители трёх регионов и 8 поисковых отрядов, подразумевает популяризацию археологического подхода при подъёме останков.

В чём заключается особенность данного метода? Какого оборудования не хватает поисковикам? Чем они занимались в новогодние праздники, и как попасть на весеннюю «Вахту памяти»? На эти и другие вопросы ответил руководитель объединения Кирилл Шляц.

 

Фото здесь и далее: поисковое объединение "Псковский рубеж" 

Не упустить детали

- Расскажите, в чём суть проекта, на реализацию которого вы получили грант?

- У проекта довольно мудрёное название: просветительский проект по популяризации археологического подхода в поисковой работе «Сила в правде». Суть в том, что мы будем активно пропагандировать, обучать, объяснять, почему и зачем поисковикам различного уровня и опыта - как новичкам, так и опытным аксакалам своего дела - необходим археологический способ подъема останков. Расскажем, как правильно анализировать останки и обнаруженные с ними предметы, как сохранять их при эксгумации, как консервировать. Останки должны не просто выкапываться и складываться в пакет. Сначала их нужно аккуратно раскладывать на археологическом столе, чтобы не утерять данные. Это позволяет определить, как погиб человек, когда и от чего, не упустить мелкие детали, которые могут помочь установить его имя.

Мы будем проводить лекции, после перейдём к практической работе. Во время проведения «Вахты памяти» мы будем обучать участников проекта всем тонкостям и нюансам. Теоретические и практические занятия пройдут на территории Невельского района.

Также будут приглашены специалисты из всероссийского информационно-поискового центра (Казань). В этом году они приедут к нам два раза - весной во время «Вахты памяти» и осенью на итоговый семинар проекта. Специалисты прочитают лекции, расскажут о том, как работает их сайт, как правильно и зачем необходимо оформлять протоколы эксгумации, протоколы раскопа.

- Какую сумму вы выиграли и на что направите средства гранта?

- Мы получили 429 822 рубля. С учётом софинансирования общая стоимость проекта составит более 800 тысяч рублей. Часть грантовых средств пойдёт на приобретение оборудования. Это большая отапливаемая палатка, в которой независимо от погоды будут в полевых условиях проходить лекции и разбор останков. Также закупим мебель и оборудование, необходимое для археологического подъема: кисточки, совочки, ножики, пинпоинтеры. Все оборудование профессиональное, хорошего качества.

- Безусловно, это позволит вывести поисковую работу на новый уровень. Но и в прошлом году «Псковский рубеж» достиг неплохих результатов. Как оцениваете итоги 2022-го?

- Итоги года оцениваю как крайне положительные. Мы нашли и эксгумировали останки 159 воинов РККА. По обнаруженным смертным медальонам установлены имена 15 бойцов, найдены родственники 12 из них. В органы МВД сданы 32 единицы стрелкового вооружения, несколько сотен боеприпасов к ним, а также 35 взрывоопасных предметов. В течение года были обработаны десятки запросов на помощь в поиске места захоронения и восстановления боевого пути от родных воинов РККА. Переданы родственникам для захоронения на малой родине останки трех воинов. Найдены родственники и переданы две утерянные бойцами награды. Еще две награды обнаружены, ведется поиск родственников героев.

Все основные цифровые показатели превзошли наши ожидания. В этом году надеемся сделать больше.

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Начало положено

- Поисковый сезон уже начался - на новогодних каникулах члены поискового отряда «Патриот 60» неплохо потрудились в Невельском районе.

- Да, год начался продуктивно. Мы обнаружили останки трех красноармейцев, к сожалению, они остались безымянные. Также локализовали место падения самолета Ил-2. В ближайшее время планируем полномасштабную экспедицию по подъему обломков. Работы там возможно проводить только зимой — место заболоченное.

- Весной предстоит традиционная «Вахта памяти». Подготовка к ней уже ведётся?

- Да, сейчас планируем торжественную часть. В этом году отмечается 80-летие освобождения Невельского района от немецко-фашистских захватчиков, и «Вахта» будет посвящена этому событию. Ожидается ряд торжественных мероприятий.

Место то же, что и в прошлом году, - это деревня Бегуново. Состав участников определяется, он будет расширенным, так как в этом году желающих больше. Стопроцентно приедут ребята из Башкортостана, ударная группа из Пермского края, собирается небольшой сводный поисковый отряд из Удмуртии. Москва приедет - ребята были в прошлом году, им понравилось, обещали приехать в расширенном составе. Представители Татарстана тоже будут присутствовать.

- Сколько людей приехали на «Вахту памяти» в прошлом году? Каковы результаты?

- Прошлая «Вахта памяти» собрала 89 участников из 6 регионов. Присутствовали представители 14 поисковых отрядов. Совместными усилиями удалось поднять останки 94 бойцов РККА, найдены 28 медальонов.

В рамках «Вахты» также была организована школа поисковика с теорией и практикой поисковой работы для 24 школьников из Невеля. Состоялись кулинарный фестиваль, просмотр тематического кинофильма, два концерта, установка и открытие памятного знака, файер-шоу и многое другое.

Обещает быть массовой

- В преддверии весенней «Вахты» вы объявили народный сбор на покупку глубинного прибора. Для чего он нужен? Поступают ли средства?

- Это металлодетектор, предназначенный для поиска металлических предметов, как из цветного, так и из черного металла. Работает он на довольно неплохих глубинах и зарекомендовал себя крайне положительно. Есть множество отзывов от поисковиков. Это, пожалуй, лучшее, что сейчас может быть. Ещё один плюс этого прибора в том, что у него есть рамка, которая очень хорошо работает в полях. Весенняя «Вахта» для нас - основной хлеб насущный, большую часть солдат поднимаем именно там. Поэтому хотелось бы к весне успеть собрать нужную сумму и приобрести этот прибор. На текущий момент сборы идут вяло, мягко говоря. Всего требуется 115 тысяч рублей. Думаем, каким образом еще можно собрать нужную сумму.

- Какие ещё сложности возникают, в чём нуждается поисковое объединение?

- Как всегда, не хватает ресурсов, материально-технической поддержки. Нужен не только металлодетектор, но и, к примеру, организовать питание на «Вахту», купить дрова и так далее. Будем выходить на областное правительство с вопросом о финансовой поддержке.

Нас всегда поддерживают информационно, административно. Власти помогают, идут навстречу: выделяют земельные участки для работы, все согласования проходят без проблем, никаких административных препон, затягивающих нашу работу, мы не наблюдаем. За это большое спасибо. В этом году, надеюсь, ввиду нового регионального закона мы получим средства на захоронение - на покупку гробов, оплату работы техники для выкапывания могил. Если всё сложится, получим возможность предоставления питания для участников «Вахты». Сейчас вопрос находится на согласовании.

- Участником «Вахты памяти» может стать любой желающий?

- Да, конечно, по согласованию с администрацией данного мероприятия, с руководством объединения. Мы можем в частном порядке принимать людей, даже не организованные группы и не поисковиков, а всех тех, кому это интересно и близко по духу, кто хочет посмотреть и понять, как это происходит.

К поисковым работам на регулярной основе привлекаются и студенты учебных заведений Псковской области. Сейчас идет этап отбора среди желающих. Есть предварительная договоренность с Псковским агротехническим колледжем. Весной на «Вахте» ждём от них группу инициативных ребят. Руководство учебного заведения поддерживает эту идею. Может быть, к весне активизируются и другие образовательные учреждения, студенты которых захотят участвовать.

В этом году межрегиональная «Вахта памяти» обещает быть более массовой. Надеюсь, что и более результативной. Мы планируем повысить качество работы, в том числе благодаря этому грантовому проекту. Но не стоит забывать, что результат зависит не только от нашего труда, но и от удачи.

Беседовала Ульяна Ловыгина

Теги: #вахта памяти #поисковики #Великая Отечественная война #поиски #война
Источник: Псковская Лента Новостей
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