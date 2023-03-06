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Общество

Шашлыки во дворе могут закончиться штрафом

07.03.2023 06:58|ПсковКомментариев: 0

Разводить костры в городах и селах нельзя нигде, кроме специально оборудованных мест. Но горожанам не запрещают оборудовать такое место. Для этого нужно, чтобы большинство соседей было за и не были нарушены противопожарные нормы. Для жителей городов также оборудуют мангалы в парках — там можно жарить мясо, не опасаясь штрафов. Где могут устроить пикник те, кто решил открыть сезон пораньше и отметить 8 Марта около костра, и какие правила надо соблюдать, чтобы не получить штраф, даже если шашлыки намечаются на собственной даче.

По правилам противопожарного режима в черте городов, сел и деревень, как и в частных домовладениях в их границах,  нельзя разводить костры вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Так что просто выйти во двор, поставить мангал и начать жарить шашлык не получится — за это могут вынести предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, напомнила «Парламентской газете» член Ассоциации юристов России Наталья Глебова.

Но жильцы многоквартирного дома имеют право оборудовать специальное место для отдыха, если участок рядом с домом находится в их собственности, добавила она. При этом нужно соблюсти нормы пожарной безопасности, например, отступить определенное количество метров от дома и других строений, снабдить мангальную беседку огнетушителем и расчистить участок вокруг нее от сухой травы и других легковоспламеняющихся материалов.

Решение можно принять на общем собрании собственников помещений — мангал будет считаться элементом благоустройства внешней территории, добавила юрист ассоциации Ольга Турунина. Если же порядок не соблюсти, придется иметь дело с инспекторами надзорных органов или соседями, которые вправе подать в суд на нарушителей.

Недавно мангальная площадка стала поводом для распрей между жильцами многоквартирного дома в Омске. Правда, в суд обратились те, кого не пустили жарить шашлыки. Несколько человек оборудовали на общей территории во дворе зону отдыха с беседкой, мангалом и креслами, а потом оградили ее металлическим забором с воротами и калитками, чтобы ей не могли пользоваться соседи, которые не скидывались на беседку. Решение оформили на заочном общем собрании.

Соседи подали в суд, потребовав снести ограждение. Районный суд признал решение собрания недействительным и обязал людей, предложивших поставить забор, демонтировать его. Апелляционный суд принял иное решение — выдать всем жильцам ключи от калиток. В Верховном суде не согласились с таким подходом, ведь истцы требовали снести ограждения, а не выдать ключи. В итоге высшая инстанция  отправила это решение на пересмотр. К самому же мангалу в черте города претензий не было.

В этом случае нескольким жильцам ограничили доступ к общедомовому имуществу и тем самым сократили его площадь, а это незаконно — такое решение может быть принято только 100 процентами голосов всех владельцев помещений, пояснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. А вот чтобы принять решение о новом элементе благоустройства, в том числе зоне отдыха, детской площадке или клумбе, достаточно собрать простое большинство голосов. «На своей общей придомовой территории собственники вправе возводить любые конструкции, кроме тех, которые запрещены санитарными и другими нормами, например, нельзя сделать автомастерскую, гараж для грузовиков, даже если этого хотят все жильцы», — сказала Светлана Разворотнева.

Городские жители могут пойти и более простым путем — пожарить шашлыки в местах, которые оборудовали в парках. Там точно не будет никаких претензий ни от соседей, ни от правоохранителей. В Москве в этом году доступно 134 места, которые отмечены на портале открытых данных правительства столицы. Больше всего точек для пикников на Северо-Западе, например, в Строгинском парке и Серебряном бору. Жители северных районов столицы могут пойти на пикник в Медведковский лесопарк и Алтуфьевский заказник. На востоке можно пожарить мясо на костре в Кусковском, Терлецком и Измайловском лесопарках, а на юге — в Битцевском или Бирюлевском.

В Санкт-Петербурге места для пикника оборудовали вдоль Финского залива, около озера Сестрорецкий разлив, в Курортном лесопарке, на реке Охте и других местах.

На садовых участках тоже нельзя забывать о противопожарных правилах. Мангал или жаровня должны стоять как минимум в пяти метрах от дома и других построек. Надо очистить двухметровую зону вокруг костра от травы и всего, что может воспламениться. Нельзя жечь костер под кроной хвойных деревьев и оставлять его без присмотра. А после пикника надо залить его водой либо засыпать землей или песком.

Открытый огонь без мангала разводить можно, только отступив 50 метров от ближайшего объекта, так что на дачных участках это практически невыполнимо.

Если в регионе ввели особый противопожарный режим из-за разбушевавшихся лесных пожаров, то власти могут запретить разводить костры везде, включая дачные участки. За нарушение противопожарных правил в это время штраф будет уже не 5-15 тысяч рублей, а 10-20 тысяч.

В лесу можно разводить костры на площадках, отделенных полосой очищенной до минерального слоя земли шириной 0,5 метра. Уходя, надо залить или засыпать огонь до полного прекращения тления. Запрещено разжигать огонь под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях, торфяниках, местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, следует из правил пожарной безопасности в лесах. За их нарушения предусмотрены особо серьезные взыскания — штраф 15-30 тысяч рублей в обычное время, 40-50 тысяч — в условиях особого режима и уголовное наказание вплоть до лишения свободы, если из-за неосторожности нарушителя начался пожар и уничтожил деревья на сумму больше 10 тысяч рублей.

Теги: #штраф #шашлык
Источник: Псковская Лента Новостей
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