Запрет на видеосъёмку во время уроков поможет ученикам сосредоточиться – Ольга Федорова

Запрет на фото- и видеосъемку во время школьных уроков поможет ученикам сосредоточиться на занятии. Такое мнение высказала директор псковского лицея экономики и основ предпринимательства №10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Ольга Федорова также выразила мнение, что через несколько лет работа учителей в школах будет контролироваться с помощью техники.
«Всё равно через какое-то количество лет мы все будем работать под прицелами видеокамер. И это даже в какой-то степени поможет учителям и защитит учителей», – добавила директор лицея.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и её нужно будет согласовывать с администрацией школы и педагогом.