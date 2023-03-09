Общество

Запрет на видеосъёмку во время уроков поможет ученикам сосредоточиться – Ольга Федорова

Запрет на фото- и видеосъемку во время школьных уроков поможет ученикам сосредоточиться на занятии. Такое мнение высказала директор псковского лицея экономики и основ предпринимательства №10, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Это очень неоднозначная тема. С одной стороны, видеосъемка на уроке – это совершенно лишняя вещь. С другой стороны, сейчас XXI век, какие-то вещи нам нужно снять. Кроме того, увеличилось количество сложных ситуаций, скандальных. Пока дети снимают видео именно с этой целью, трактовать их можно очень по-разному и, как правило, очень субъективно. Это повод как раз запретить видеосъёмку. Но как это реально выполнить? Можно запретить, а через год выйдет такая техника, которая линзами очков будет фотографировать, кто такое остановит и докажет? Те же мобильные телефоны, которые дети сдают, но по желанию – это будет что-то из этой серии. А главный посыл законопроекта – убрать то, что отвлекает ребёнка от урока – штука хорошая», – отметила собеседница ПЛН.

Ольга Федорова также выразила мнение, что через несколько лет работа учителей в школах будет контролироваться с помощью техники.

«Всё равно через какое-то количество лет мы все будем работать под прицелами видеокамер. И это даже в какой-то степени поможет учителям и защитит учителей», – добавила директор лицея.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и её нужно будет согласовывать с администрацией школы и педагогом.