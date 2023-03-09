Общество

Видеосъемка на уроках должна вестись только с разрешения учителя - Елена Даньшова

Фото- и видеосъемка на уроках должна вестись только с разрешения учителя. Такое мнение высказала директор средней общеобразовательной школы №12 (Великие Луки), депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя разработку законопроекта о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков.

«Тема очень злободневная, потому что использование мобильных телефонов это отдельная история. Я считаю, что любая съемка имеет место быть только с согласия учителя. Поэтому, если такой закон выйдет, наверное, я его поддержу», – отметила Елена Даньшова.

По ее мнению, большинство учителей поддержат такой запрет, а родители, вероятно, отнесутся к нему адекватно и с пониманием.

Напомним, в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и её нужно будет согласовывать с администрацией школы и педагогом.