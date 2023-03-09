Видеосъемка на уроках должна вестись только с разрешения учителя - Елена Даньшова

Фото- и видеосъемка на уроках должна вестись только с разрешения учителя. Такое мнение высказала директор средней общеобразовательной школы №12 (Великие Луки), депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя разработку законопроекта о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков.
По ее мнению, большинство учителей поддержат такой запрет, а родители, вероятно, отнесутся к нему адекватно и с пониманием.
Напомним, в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время школьных уроков. Предполагается, что запись будет разрешена только в образовательных целях и её нужно будет согласовывать с администрацией школы и педагогом.