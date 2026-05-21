Самокаты, шопинг и в два раза больше эксклюзивного контента: Т2 обновляет подписку MiXX

Т2, российский оператор мобильной связи, увеличил количество эксклюзивного видеоконтента в подписке MiXX в два раза, добавив новые сервисы. В состав обновленной версии вошли онлайн-кинотеатры START и «КИОН», а также аренда самокатов «Юрент», сервис подарков «Флаувау» и «Магнит». Подписчики MiXX Max получили безлимитный мобильный интернет.

По данным агентства Frank RG подписка MiXX занимает первое место по наполнению контентом. А после обновления количество эксклюзивного контента в подписке выросло почти в два раза. Помимо новинок в онлайн-кинотеатрах Wink, Premier и «Кинопоиск», клиенты получили доступ к премьерам «КИОН» и START. Теперь в подписке более 300 тысяч фильмов и сериалов.

Кроме этого пользователи MiXX могут получать кешбэк с покупок в «Магните», выбирать подарки среди 15 тысяч товаров в сервисе «Флаувау» и арендовать электросамокаты «Юрент» с бесплатным стартом в 200 городах. В версии MiXX Max к этому добавляется безлимитный интернет для абонентов Т2.

MiXX объединяет в себе лучшие сервисы в каждой категории. С добавлением новых партнеров подписка стала еще выгоднее. Стоимость всех сервисов по отдельности составляет 5 538 рублей. Абонентская плата за максимальную версию MiXX – 599 рублей, поэтому клиент экономит 4 939 рублей ежемесячно.

«Обновление MiXX — это ответ на растущие потребности аудитории и наш вклад в развитие цифровой экосистемы. К недавнему юбилею MiXX мы детально изучили привычки наших абонентов и подсчитали, что за год они провели 140 миллионов минут за просмотром фильмов и сериалов, а ещё 99 миллионов часов посвятили музыке и подкастам. Эти цифры подтверждают: наши сервисы действительно востребованы и становятся неотъемлемой частью жизни клиентов», — отметил коммерческий директор макрорегиона Северо-Запад T2 Иван Войтков.
«Мы продолжаем объединять сервисы, которыми клиенты пользуются каждый день, и выбираем лучших партнеров в каждой категории. MiXX дает доступ к эксклюзивному контенту и выгоде почти в пять тысяч рублей в месяц. Одной подписки хватит, чтобы смотреть все самые актуальные новинки, а платить за другие сервисы не придется», — резюмировал директор по продукту и клиентскому опыту T2 Андрей Борзов.
