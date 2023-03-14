Общество

Игорь Иванов: Наша команда на выставке «Интурмаркет-2023» серьезно укрепляется

Глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на площадке международной выставки «Интурмаркет-2023» провёл встречу с председателем комитета по культуре Псковской области Ольгой Тимофеевой. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Проговорили возможное наполнение регионального стенда интерактивными программами. Согласен с комитетом по культуре в том, что регион сегодня вышел на новый уровень в сфере туризма, событийных мероприятий и гостиничного бизнеса, в связи с чем мы можем и должны более ярко и широко быть представлены на международных и межрегиональных мероприятиях», - отметил Игорь Иванов.

По его мнению, к развитию туризма в Псковской области должен более активно подключаться бизнес.

«Было бы правильно, что бы к той работе, которую осуществляют исполнительная власть и профсоюзы, более серьёзно, с финансовым наполнением подключался бизнес. Мы делаем общее дело, которое позитивно сказывается на Псковской области, людях, бизнесе, и поэтому наша прямая задача - солидаризироваться. Наша региональная команда на выставке серьезно укрепляется! Работаем дальше!» - отметил глава Псковского облсовпрофа.