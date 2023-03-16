Общество

Сергей Вострецов дал высокую оценку VII Международному форуму труда

Председатель «СОЦПРОФ» Сергей Вострецов дал высокую оценку VII Международному форуму труда, который проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта. Тысячи представителей работодателей и работников, а также государственных служб собрались, чтобы обсудить проблемы и развития рынка трудовой сферы, отметил он в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Сергей Вострецов / Telegram-канал

«Форум труда проходит в непростые для России времена. Но несмотря на это по-прежнему в стране остается один из самых низких показателей безработицы, а заработные платы и социальные пособия не просто выплачиваются в срок, но и регулярно индексируются, благодаря этому многие даже не почувствовали, что происходят какие-то изменения», – подчеркнул Сергей Вострецов.

Однако он отметил, что из-за СВО РФ многие работодатели начали небрежно относиться к условиям и охране труда, что недопустимо.

«Любая техногенная катастрофа типа Чернобыля или взрыва в порту Бейрута может оказаться той Ахиллесовой пятой, которая будет угрожать всему нашему государственному устройству. Да и региональные ЧП, типа Саяно-Шушенской ГЭС или взрыв на шахтах, тоже ни чего хорошего не сулит. Вызывают тревогу и действия некоторых государственных структур, например, налоговой службы. Ретивое желание любой ценой наполнить бюджет фактически уничтожили систему компенсационных выплат трудящимся за вредность», – сказал председатель «СОЦПРОФ».

Он напомнил, что Конституционный суд учитывает право работника самостоятельно распоряжаться своей компенсацией за вредность.

«Ни к чему хорошему лишняя бюрократия, кроме социального напряжения, не ведет. Но уверен, что благодаря форуму, на его площадках нам удастся отыскать пути решения любых вставших перед сферой труда вопросов», - заключил лидер профсоюзов России.

Сегодня заключительный день форума, но, как отмечают организаторы, площадка уже собрала свыше 5 тысяч участников.