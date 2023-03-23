Общество

Новый автомобиль УАЗ передали псковским десантникам

Новый автомобиль УАЗ передала «Единая Россия» псковским десантникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Автомобиль отличается повышенной проходимостью, что особенно важно в условиях бездорожья. УАЗ имеет усиленный багажник, может перевозить как людей из личного состава воинского подразделения, так и необходимые небольшие грузы.

«Автомобиль УАЗ мы передали военнослужащим нашей дивизии, он будет дооснащен и направлен бойцам, находящимся на линии соприкосновения на территории СВО. Уверен, что он поможет нашим военнослужащим максимально результативно выполнять боевые задачи. Сегодня, как никогда, ребятам важна наша помощь и участие», – отметил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Как напомнили в пресс-службе, партийцы, сторонники и жители Псковской области регулярно передают гуманитарную помощь и имущество, которое не входит в стандартный набор Минобороны РФ, военнослужащим, принимающим участие в СВО, и жителям территорий.