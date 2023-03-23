Общество

Семь регистраций о браке провели в Пскове в «красивую» дату

Семь государственных регистраций заключения брака произвел сегодня, 23 марта, отдел ЗАГС Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.

Фото: комитет по юстиции Псковской области

«Регистрация заключения брака в особенную дату – мечта молодоженов, и традиционно пользуются особой популярностью. Считается, что регистрация заключения брака в «красивую» дату является счастливым знаком, гарантирующим счастливую и безоблачную семейную жизнь. Не стал исключением и сегодняшний день – 23.03.2023», - прокомментировали в учреждении.

В ЗАГСе отметили, что большинство пар впервые официально зарегистрировали свои отношения, среди них есть пары, несколько месяцев готовившиеся к событию, есть и участники СВО, прибывшие в краткосрочный отпуск в Псков, и принявшие решение создать семью.