Общество

Сергей Шерстобитов покидает пост председателя комитета юстиции Псковской области

Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов покидает свой пост. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Сергей Шерстобитов уходит с должности 30 июня по соглашению сторон, по семейным обстоятельствам и в связи с переходом на другую работу. Напомним, в 2005 году он стал начальником главного государственного управления юстиции Псковской области.

Сергей Шерстобитов родился в 1972 году в городе Алма-Ата в Казахстане.

В 1993 году окончил высшее пограничное командное училище имени Дзержинского по специальности «офицер пограничных войск», город Алма-Ата. В 2001 году окончил юридический факультет Академии права и управления по специальности «юриспруденция».

В 1989 - 1998 годах проходил службу в пограничных войсках Российской Федерации.

С 1999 по 2001 год работал судебным приставом подразделения судебных приставов города Пскова управления министерства юстиции РФ по Псковской области.

С 2002 по 2005 занимал должность начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей Псковской области, начальника Главного государственного управления Псковской области по обеспечению деятельности мировых судей.

Женат, воспитывает дочь.