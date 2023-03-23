Общество

Участник молодежного форума в Пскове заявил о желании открыть космическую станцию

Тренинг «Командообразование» прошли участники Второго регионального форума работающей молодежи Псковской области. Занятие провела директор АНО Псковской области «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Радует, что II форум работающей молодежи проходит в очном формате. По участникам видно, что им этого тоже не хватало. Горящие глаза и общение дает этому подтверждение. Обмен опытом и новые знакомство - залог успеха форума», - отметила Алена Иванова.

В рамках тренинга участников разделили на три группы бюджетная, внебюджетная сферы и студенты. В группах прошло знакомство, а также участникам нужно было рассказать про свои увлечения, место работы, мечтах.

«По итогам тренинга были выделены три участника с интересными увлечениями, например: девушка работает учителем, любит путешествовать и мечтает открыть свадебное агентство. Вторая девушка - экономист, но очень любит заниматься огородом, а третий участник рассказал, что он на данный момент работает индивидуальным предпринимателем в городе Опочка, но очень хочет открыть космическую станцию», - поделились в облсовпрофе.

Напомним, форум стартовал в Пскове сегодня, 24 марта, и будет работать на протяжении трех дней, до 26 марта.