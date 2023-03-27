Общество

Родственники ищут главу многодетной семьи в Пскове

Абдумумина Алибоева ищут родственники в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Он родился в 1970 году. Заявку о поиске в программу «Жди меня» прислал сын Абдумалик.

«Ищу отца, который 24 мая 2003 года уехал на заработки в Московскую область. Оттуда поехал в Ленинградскую область. Два раза присылал деньги. В 2007 году поступил звонок из Пскова, что папа лежит в больнице. За ним поехал дедушка, но не нашел его. Мама, я и еще трое детей его ждем. Просьба помочь в поисках», - написал он.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1874743, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».