Общество

Возможность изменения границ природных территорий обсудили в областном Собрании

Законодательную инициативу о наделении субъектов РФ полномочиями по упразднению либо изменению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения обсудили на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковской областного Собрания депутатов 29 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект предлагает установить механизм упразднения фактически утративших свой статус особо охраняемых природных территорий, что позволит актуализировать систему государственных заказников исходя из реального состояния объектов природы.

Напомним, в Псковской области существует 32 особо охраняемых природных территории регионального значения, в том числе 11 государственных природных зоологических заказников, созданных для устойчивого поддержания численности охотничьих видов животных.

«Понятно, что к корректировке нужно подходить деликатно. Проблема существует и у нас в Псковской области. Есть несколько заказников, которые были созданы для сохранения дикого кабана, есть территории со специфическом режимом, как в Струго-Красненском районе. Считаю, что такая норма должна быть. Нужно внимательно ее потом применять», — пояснил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов подчеркнул, что эта инициатива актуальна для Псковской области.

«У нас такая же проблема и по национальным паркам. Город Себеж входит в территорию парка, нет очистных сооружений, а если делаем их. Куда идут нечистоты? В национальный парк. Такой круг», — заметил он.

Законопроект рассмотрят на сессии областного Собрания депутатов 30 марта.