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Псковский суд признал отмену рейса из-за атаки БПЛА обстоятельствами непреодолимой силы

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Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску к ООО «Воздушные ворота Северной столицы» и ОАО АК «Уральские авиалинии» о компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование требований указано, что истец 23 августа прибыл в аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге для прохождения регистрации на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Санкт Петербург – Сочи.

После прохождения регистрации истец находился в зоне внутренних вылетов в ожидании посадки, через некоторое время вылет отменили, как и другие рейсы. Отмена рейса сорвала запланированное санаторно-курортное лечение в Сочи, истец понес убытки в виде стоимости проживания в гостинице в размере 13 800 рублей, которые просил взыскать с ответчиков, а также компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

Согласно представленной в материалы дела информации, ограничение взлетно-посадочных операций в аэропорту Пулково 23 августа было вызвано угрозой атаки БПЛА.

В целях обеспечения безопасности полетов при возникновении такой угрозы власти объявили план, предусматривающий закрытие воздушного пространства.

Действия работников аэропорта, не пропустивших истца в зону внутренних вылетов до открытия доступа, носили законный характер, поскольку являлись исполнением требований федерального законодательства по обеспечению транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объекта транспортной инфраструктуры.

Суд пришел к выводу, что указанные обстоятельства носили характер непреодолимой силы и отказал истцу в удовлетворении иска.

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