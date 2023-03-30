Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Владимиром Кузем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Любовь Кузнецова поговорит с гостем о его работе в округе и обсудит некоторые итоги минувшей сессии регионального парламента.

Последняя неделя стала испытанием для органов местного самоуправления, МЧС, коммунальщиков, дорожных и других служб, чья деятельность связана с обеспечением жизнедеятельности населения. В регион пришел паводок. Как с ним справляются в Псковском и Гдовском районах? Как в это непростое время обеспечивается жизнедеятельность жителей Талабских островов? Как можно исправить непростую ситуацию с дорогами на фоне весенней распутицы? Какие выводы Владимир Кузь сделал по итогам парламентского часа, посвященного мерам поддержки населения в части оплаты коммунальных услуг?

Трансляция завершена.