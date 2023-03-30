Общество

Ситуация с паводком в Псковском районе постепенно улучшается – Владимир Кузь

Ситуация с паводком в Псковском районе с 29 марта начала постепенно улучшаться. Об этом заместитель председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас, действительно, очень большой уровень воды, вода поднялась. Особенно сложная ситуация, если брать мой избирательный округ, в Карамышевской, Ядровской и Логозовской волостях. Что касаемо Логозовской волости – конкретно это Неелово-2. Там регулярно дежурят автомобили МЧС. Там сильно пострадали улицы Весенняя и Железнодорожная. Там круглосуточно дежурят автомобили, органы местного самоуправления работают. Мы постоянно на связи с Натальей Анатольевной Федоровой (главой Псковского района – ред.), с Колинко (Святославом, первым заместителем главы района – ред.) - он непосредственно отвечает за ГО и ЧС в администрации района. С 29 марта ситуация постепенно начала улучшаться. Уровень воды падает, воду качают и помпы, и пожарные машины» , - рассказал о ситуации в округе Владимир Кузь.

При этом, по его словам, сложная обстановка остается на улице Солнечной в деревне Дуброво Логозовской волости.

Смотрите также Владимир Кузь держит на контроле ситуацию с паводками в Псковском районе

Ранее сообщалось, что пешеходный мост в деревне Большие Невадицы Псковского района разрушен в результате паводка.