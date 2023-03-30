Происшествия

Пешеходный мост в псковской деревне разрушился из-за паводка

Пешеходный мост в деревне Большие Невадицы Псковского района разрушен в результате паводка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

По состоянию на 30 марта подтопления есть в пяти районах: Псковском, Дедовичском, Новоржевском, Бежаницком и Порховском. Всего в зоне подтопления остаются 52 приусадебных участка в четырех населенных пунктах, один пешеходный мост, пять участков дороги.

«В деревне Неелово-2 в зоне подтопления три приусадебных участка. Жилые дома не подтоплены. Администрацией Псковского района совместно с представителями Главного управления проведен подворовой обход подтопленных территорий. Жизнедеятельность не нарушена, в домах воды нет. Проводится откачка воды с приусадебных участков силами пожарно-спасательных частей в составе шести человек на одной единице техники. Работает насос ПН-70, две магистральные линии выведены в поле через железнодорожное полотно», - рассказали в ведомстве.

За 29 марта в Порхове вода отступила на 4 см. Всего по Порховскому району подтоплен 21 приусадебный участок. Подтопленных жилых домов нет.

Смотрите также Течение реки свернуло пешеходный мост в псковской деревне

В Новоржевском районе деревне Волчицкое подтоплено 20 приусадебных участков. Жилые дома не подтоплены. Эвакуация не требуется, уточнили в ведомстве.

Подтоплено пять участков региональной дороги деревне Красные Горки - деревни Бокач (Дедовичский район). Ограничено транспортное сообщение с тремя населенными пунктами, имеется объезд. На подтопленных участках автодороги организовали переправу на грузовом автомобиле.

В Бежаницком районе подтоплено 8 приусадебных участков в населенном пункте Райская. Совместно с представителями органов местного самоуправления проведен подворовой обход.