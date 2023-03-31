Общество

В Пскове состоялся концерт, посвященный Дню единения народов России и Беларуси. ФОТО

В воскресенье, 2 апреля, в Доме офицеров Пскова состоялся праздничный концерт, посвященный Дню единения народов России и Беларуси.

Перед зрителями выступили псковские ансамбль «Сказ» им. В. Румянцева, «Театр танца "Русские узоры", группа «Саморезы», а также Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный ансамбль «Лявониха» государственного учреждения «Центр культуры «Витебск» и Народный ансамбль «Добродеи» - один из коллективов государственного учреждения «Центр культуры "Витебск".

Фоторепортаж Александра Елисеева.