Общество

Более 80% россиян при выборе еды обращают внимание на ее цену - исследование

Опубликованное в четверг совместное исследование НАФИ и Росконгресса гласит, что затраты российских граждан на приобретение продуктов питания в месяц преимущественно составляет от шести до 30 тысяч рублей, 82% россиян при выборе продуктов ориентируются на цену. Больше половины опрошенных считают, что за минувший год качество их питания не изменилось.

По данным исследования, для 88% опрошенных при покупке продуктов питания важны скидки или акции. Кроме того, более половины жителей России оказались удовлетворены как качеством их питания, так и количеством потребляемых продуктов. Об ухудшении качества питания за прошедший год сообщили лишь 19% россиян, пишет RuNews24.

«Половина россиян обращают внимание на маркировку "био", "эко" или "органик", но не придают ей особого значения», — отмечается в материалах.

Россияне питаются 3–4 раза в день, а половина опрошенных готовит дома каждый день. Однако испытуемые стараются не покупать некачественные продукты, газированные напитки и алкоголь. Жирная пища и поздние ужины тоже не популярны среди жителей России.

В исследование, проводившееся на исследовательской платформе НАФИ, вошел обзор международных тенденций, а его участниками стали жители всех федеральных округов России старше 18 лет.