Общество

Праздничное богослужение прошло в псковском СИЗО

Праздничное богослужение прошло в СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области сегодня, 7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В церкви Анастасии Узорешительницы на территории следственного изолятора города Пскова помощник начальника УФСИН России по Псковской области по организации работы с верующими, настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана священник Михаил Федоров организовал праздничное богослужение в честь великого праздника для православных христиан – Благовещения Пресвятой Богородицы.

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Помолиться, поставить свечи и лично пообщаться с батюшкой пришли осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию. Перед началом литургии отец Михаил рассказал об истории праздника и его традициях, поздравил всех присутствующих с этим событием и пожелал здоровья, мира и добра. Далее состоялось богослужение, после которого верующие также смогли прикоснуться к мощам Святой Анастасии Узорешительницы.

В завершение визита представитель духовенства в сопровождении сотрудников следственного изолятора посетил камеры нескольких корпусов. Во время обхода он обратился к находящимся в неволе, произнес слова утешения, подарил нательные крестики и церковные сувениры и призвал к чистым помыслам и поступкам, добавили в ведомстве.