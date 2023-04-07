Общество

Михаил Ведерников внепланово проинспектировал несколько объектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 7 апреля, вне программы рабочей поездки проинспектировал в Острове несколько объектов: посетил поликлиническое отделение межрайонной больницы и реконструированный сквер Клавы Назаровой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в поликлинике глава региона зашел в кабинет неотложной помощи, лабораторию и другие отделения.

И.о. главврача Гайк Хачатрян рассказал, что в ближайшее время штат больницы пополнится специалистами по целевому направлению — двумя рентгенологами и врачом лабораторной диагностики. По программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» к ним пришли работать 2 фельдшера, специалист ультразвуковой диагностики. Детский стоматолог и педиатр будут скоро трудоустроены.

В ходе осмотра здания Михаил Ведерников обратил внимание на регистратуру поликлиники и поручил руководителю учреждения и председателю областного Комитета по здравоохранению Марине Гаращенко проработать варианты, чтобы переоборудовать ее под современные стандарты.

Губернатор также напомнил главврачу, что на региональном уровне приняты дополнительные меры поддержки медицинских работников, и призвал активнее привлекать узких специалистов в Островскую межрайонную больницу.

Сквер Клавы Назаровой благоустроен в рамках Всероссийского конкурса по нацпроекту «Жилье и городская среда». Михаил Ведерников обратил внимание на ряд недочетов — провалы брусчатки, незакрепленные малые архитектурные формы, расколотая плитка — и потребовал исправить все в течение двух недель. «В противном случае к подрядчику могут быть применены штрафные санкции», — подчеркнул губернатор.

По итогам поездки Михаил Ведерников сообщил, что внеплановые посещения объектов и организаций «будет и дальше практиковать». «Мне важно видеть объективную картинку», — заключил глава региона.