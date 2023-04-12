Общество

Учебно-методический сбор состоялся в псковской колонии

Учебно-методический сбор с заместителями начальников отделов охраны подведомственных учреждений прошёл в рамках подготовки личного состава к несению службы в летних условиях на базе ИК-4 УФСИН России по Псковской области под руководством заместителя начальника регионального УФСИН Дениса Красносельского. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках мероприятия подвели итоги служебной деятельности подразделений охраны учреждений УИС области за первый квартал текущего года, довели обзоры и информационные письма, поступившие из ФСИН России, поставили задачи на предстоящий период.

На занятии по огневой подготовке сотрудники продемонстрировали свои практические навыки обращения с оружием при отработке нормативов и выполнении упражнений учебных стрельб из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Как отметил Денис Красносельский, данный учебно-методический сбор имеет практическую значимость, поскольку направлен на повышение уровня подготовки сотрудников.