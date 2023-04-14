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Как повлияет на людей новый пик солнечной активности, объяснил физик

Солнечная активность циклично меняется, каждые одиннадцать лет она нарастает, достигает пика, а затем опять снижается. Очередного максимума следует ожидать в конце 2023 – начале 2024 года, отметил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Достоверно установлено, что каждые одиннадцать лет Солнце переходит в состояние высокой активности – то есть много вспышек, много магнитных бурь. Это довольно стабильный цикл, и он легко прогнозируется. Предыдущий максимум был в 2012-2013 годах, соответственно, 2023-2024 годы должны быть годами активного Солнца. Скорее, даже 2024 год, по текущим прогнозам», – уточнил Сергей Богачев.

По словам ученого, опасаться повышения солнечной активности не стоит, это нормальное явление.

«Не надо этого бояться как минимум по двум причинам. Во-первых, это характерная особенность Солнца, как пульс у человека. Если пульс пропадает или дает сбой, это более опасно, чем если он работает стабильно. Бояться нужно не максимумов, а каких-то сбоев. Вторая причина – цикл циклу рознь. Большинство ученых прогнозируют, что максимум в 2023-2024 годах будет довольно слабым, ниже среднего исторического значения", – добавил Сергей Богачев в интервью радио Sputnik.

Однако людям с чувствительной кожей и тем, кто реагирует на магнитные бури, в периоды высокой солнечной активности стоит внимательнее относиться к своему здоровью, продолжил ученый.

«Мы живем под некой защитой, на дне воздушного океана. Атмосфера в значительной степени гасит излучения Солнца, сюда проникает только очень узкая доля спектра, в частности, ультрафиолет, который вызывает загар. Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов – это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности. Людям, которые реагируют на магнитные бури и вспышки на Солнце, тоже нужно быть внимательнее к своему здоровью, когда солнечная активность достигает пика. Это не какое-то радикальное воздействие, но некоторое ухудшение самочувствия возможно», – прогнозирует Сергей Богачев.