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Сколько минут можно загорать на весеннем солнце, объяснила врач

Солнечные ванны способствуют выработке в организме витамина D, но для того, чтобы ультрафиолетовое излучение не навредило коже, необходимо учитывать целый ряд факторов, отметила врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники PREVENTAmed Елена Кудашкина.

«Надо учитывать, что воздействие ультрафиолетового излучения зависит от типа кожи. Также мы должны понимать, в какое время суток человек выходит загорать: утром, в обед или вечером. В зависимости от положения солнца ультрафиолетовая активность меняется. Мы должны четко понимать, что солнечное излучение полезно коже только в определенные часы. Например, зимой вполне можно находиться на солнце с 11 до 16 часов. Но весной и летом мы не советуем принимать такие солнечные ванны. В эти сезоны можно загорать только до 11 и после 16 часов. По времени весной рекомендуется загорать не более 30-60 минут, а летом – не более 15–30 минут, причем 30 минут – это в 8–9 утра, а ближе к 11 часам – только 15 минут. При этом лучше не лежать, а постоянно двигаться, чтобы лучи не попадали долго на одну и ту же зону тела», – уточнила Елена Кудашкина.

Врач в интервью радио Sputnik объяснила, что предпринять, если кожа покраснела от воздействия солнца.

«Загорать подолгу вредно, потому что это очень большая нагрузка на кожу. Если кожа покраснела, значит мы ее повредили, и нужно внутрь принимать антиоксиданты, а снаружи использовать кремы, которые уменьшают эту реакцию», – посоветовала Елена Кудашкина.

Весной, как правило, температура воздуха не позволяет раздеться до купальника, и многие подставляют солнцу лицо. В этом случае действуют те же правила – загорать можно только по утрам и вечерам, добавила Елена Кудашкина.