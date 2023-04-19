Сколько минут можно загорать на весеннем солнце, объяснила врач

Солнечные ванны способствуют выработке в организме витамина D, но для того, чтобы ультрафиолетовое излучение не навредило коже, необходимо учитывать целый ряд факторов, отметила врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники PREVENTAmed Елена Кудашкина.
Врач в интервью радио Sputnik объяснила, что предпринять, если кожа покраснела от воздействия солнца.
«Загорать подолгу вредно, потому что это очень большая нагрузка на кожу. Если кожа покраснела, значит мы ее повредили, и нужно внутрь принимать антиоксиданты, а снаружи использовать кремы, которые уменьшают эту реакцию», – посоветовала Елена Кудашкина.
Весной, как правило, температура воздуха не позволяет раздеться до купальника, и многие подставляют солнцу лицо. В этом случае действуют те же правила – загорать можно только по утрам и вечерам, добавила Елена Кудашкина.