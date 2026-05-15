Министр здравоохранения поручил интегрировать систему по передаче анализов в Псковской области за три недели

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил врачебную амбулаторию в деревне Писковичи Псковского округа 15 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В составе делегации также были губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко, главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Министру показали недавно построенную амбулаторию, а также провели экскурсию по кабинетам, в ходе которой он интересовался аспектами работы учреждения.

В частности, Михаил Мурашко остановился в кабинете терапевта и поинтересовался, как быстро передаются анализы в информационную систему.

Елена Уткина отметила, что на данный момент система находится на стадии настройки

«Все ресурсы для этого есть, финансы выделяются. Мы же планируем в эту систему внедрять искусственный интеллект. В срок трех недель это должно быть настроено», - поручил Михаил Мурашко.

Также он пообщался с фельдшером, которая занимается наблюдением за детьми, прикрепленными к лечебному учреждению.

«Мне работа очень нравится», - поделилась девушка.

Министр поинтересовался работой по вакцинации детского населения.

«Антиваксеров нам тут не надо», - пошутил Михаил Мурашко.

В завершение он пообщался с посетителем поликлиники - мамой с полуторагодовалой дочкой. Они пришли пройти диспансеризацию. Затем делегация отправилась на следующий пункт рабочей поездки.