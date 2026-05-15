 
Общество

Министр здравоохранения поручил интегрировать систему по передаче анализов в Псковской области за три недели

0

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил врачебную амбулаторию в деревне Писковичи Псковского округа 15 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В составе делегации также были губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко, главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Министру показали недавно построенную амбулаторию, а также провели экскурсию по кабинетам, в ходе которой он интересовался аспектами работы учреждения.

В частности, Михаил Мурашко остановился в кабинете терапевта и поинтересовался, как быстро передаются анализы в информационную систему.

Елена Уткина отметила, что на данный момент система находится на стадии настройки

«Все ресурсы для этого есть, финансы выделяются. Мы же планируем в эту систему внедрять искусственный интеллект. В срок трех недель это должно быть настроено», - поручил Михаил Мурашко.
 

Также он пообщался с фельдшером, которая занимается наблюдением за детьми, прикрепленными к лечебному учреждению.

«Мне работа очень нравится», - поделилась девушка.

Министр поинтересовался работой по вакцинации детского населения.

«Антиваксеров нам тут не надо», - пошутил Михаил Мурашко.

В завершение он пообщался с посетителем поликлиники - мамой с полуторагодовалой дочкой. Они пришли пройти диспансеризацию. Затем делегация отправилась на следующий пункт рабочей поездки.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026