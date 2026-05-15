Алексей Севастьянов призвал псковичей активнее голосовать за объекты благоустройства

Активно участвовать в голосовании за реализацию проектов по программе «Формирование комфортной городской среды» призывает жителей своего округа депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия»). Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Это абсолютно востребованная программа в моём округе, в регионе, да и в целом по стране. Здесь требуется активность граждан, чтобы, учитывая ограниченность средств, мы из года в год делали каждое пространство лучше. Все должно быть вместе: и власть, и граждане. Решили, отдали предпочтение, сделали – радуемся за соседей, ждём, что в следующем году победим мы. А если победили мы – будем радоваться за соседей, когда победят они», – сказал Алексей Севастьянов.

Он также рассказал об успешном реализованном проекте по данной программе на территории своего округа и отметил, что призывает своих избирателей голосовать активнее.

«В моем округе из успешных реализованных проектов – привокзальный парк. Пусть не всё было сделано, но мы думаем, что, учитывая вопрос реконструкции нашего привокзального комплекса в дальнейшем, мы поучаствуем и победим. Жители активны, и я призываю, чтобы все жители голосовали активно. Это же то, что окружает всех нас, то, что радует всех нас, наших детей, наших гостей, и даёт нам повод гордиться нашим городом», – заключил Алексей Севастьянов.

С 2019 года в Псковской области более 500 объектов инфраструктуры преобразились за счет федерального проекта.

Голосование за объекты, которые обновят в 2027 году, продлится до 12 июня.