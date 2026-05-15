 
Общество

Алексей Севастьянов призвал псковичей активнее голосовать за объекты благоустройства

0

Активно участвовать в голосовании за реализацию проектов по программе «Формирование комфортной городской среды» призывает жителей своего округа депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия»). Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Это абсолютно востребованная программа в моём округе, в регионе, да и в целом по стране. Здесь требуется активность граждан, чтобы, учитывая ограниченность средств, мы из года в год делали каждое пространство лучше. Все должно быть вместе: и власть, и граждане. Решили, отдали предпочтение, сделали – радуемся за соседей, ждём, что в следующем году победим мы. А если победили мы – будем радоваться за соседей, когда победят они», – сказал Алексей Севастьянов.

Он также рассказал об успешном реализованном проекте по данной программе на территории своего округа и отметил, что призывает своих избирателей голосовать активнее.

«В моем округе из успешных реализованных проектов – привокзальный парк. Пусть не всё было сделано, но мы думаем, что, учитывая вопрос реконструкции нашего привокзального комплекса в дальнейшем, мы поучаствуем и победим. Жители активны, и я призываю, чтобы все жители голосовали активно. Это же то, что окружает всех нас, то, что радует всех нас, наших детей, наших гостей, и даёт нам повод гордиться нашим городом», – заключил Алексей Севастьянов.

Смотрите также

43 тысячи жителей Псковской области уже сделали выбор в голосовании за объекты благоустройства

0

С 2019 года в Псковской области более 500 объектов инфраструктуры преобразились за счет федерального проекта.

Смотрите также

Свыше 500 территорий обновили в Псковской области по федеральному проекту с 2019 года

0

Голосование за объекты, которые обновят в 2027 году, продлится до 12 июня.  

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026