Сына, подозреваемого в убийстве отца в Дедовичах, заключили под стражу

Дедовичский районный суд рассмотрел ходатайство о заключении под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве своего отца (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 10 мая обвиняемый, находясь по месту жительства, в ходе ссоры, вызванной личной неприязнью, ударил отца ногой по телу, тем самым причинив ему множественные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте преступления.

Постановлением суда мужчина заключен под стражу по 13 июля включительно.