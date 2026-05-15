В Великих Луках завершается строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы

В Великих Луках подходит к завершению строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы у Коломенского кладбища. Храм возводится на историческом месте, где ранее стоял каменный Успенский собор. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем видеообращении, размещенном на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Начало этому важному делу было положено в 2016 году, тогда было принято решение о восстановлении святыни. Проект получил поддержку городской власти, и строительство было начато», — рассказал глава города.

По его словам, основные строительные этапы уже завершили. Сейчас подрядная организация занимается внутренними работами, выполнили благоустройство входной группы, подвели и ввели в эксплуатацию инженерные коммуникации, полностью функционирует колокольня. Ведут подготовку к устройству отопления церкви, после чего завершат все внутренние работы.

«Храм строится общими усилиями — в лучших традициях русского православия. Свой вклад вносят жители города, предприятия и предприниматели, наши земляки, живущие в других городах России», — подчеркнул глава Великих Лук. Он также отметил, что строительство и обустройство святыни осуществляется под руководством епископа Великолукского и Невельского Варнавы.

По его инициативе создана комиссия по церковному искусству и архитектуре, в которую вошли специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Великих Лук. В настоящее время продумывается организация храмового пространства, готовится иконостас, закуплена церковная утварь. «Священнослужители планируют начать богослужения в храме уже в этом году», — сообщил Николай Козловский.

Особое внимание уделяют и территории Коломенского кладбища, основанного в 1774 году. В 2025 году, в год 850-летия Великих Лук, кладбище признали объектом культурного наследия регионального значения. В планах городской власти — до конца 2026 года разработать проектно-сметную документацию по благоустройству этой территории для дальнейшего участия в региональных и федеральных программах.