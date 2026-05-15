 
Общество

В Великих Луках завершается строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы

0

В Великих Луках подходит к завершению строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы у Коломенского кладбища. Храм возводится на историческом месте, где ранее стоял каменный Успенский собор. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем видеообращении, размещенном на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: страница Николая Козловского в сети «ВКонтакте»

«Начало этому важному делу было положено в 2016 году, тогда было принято решение о восстановлении святыни. Проект получил поддержку городской власти, и строительство было начато», — рассказал глава города.

По его словам, основные строительные этапы уже завершили. Сейчас подрядная организация занимается внутренними работами, выполнили благоустройство входной группы, подвели и ввели в эксплуатацию инженерные коммуникации, полностью функционирует колокольня. Ведут подготовку к устройству отопления церкви, после чего завершат все внутренние работы.

«Храм строится общими усилиями — в лучших традициях русского православия. Свой вклад вносят жители города, предприятия и предприниматели, наши земляки, живущие в других городах России», — подчеркнул глава Великих Лук. Он также отметил, что строительство и обустройство святыни осуществляется под руководством епископа Великолукского и Невельского Варнавы.

По его инициативе создана комиссия по церковному искусству и архитектуре, в которую вошли специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова и Великих Лук. В настоящее время продумывается организация храмового пространства, готовится иконостас, закуплена церковная утварь. «Священнослужители планируют начать богослужения в храме уже в этом году», — сообщил Николай Козловский.

Особое внимание уделяют и территории Коломенского кладбища, основанного в 1774 году. В 2025 году, в год 850-летия Великих Лук, кладбище признали объектом культурного наследия регионального значения. В планах городской власти — до конца 2026 года разработать проектно-сметную документацию по благоустройству этой территории для дальнейшего участия в региональных и федеральных программах.

«Хочу поблагодарить епископа Варнаву за его самоотверженное служение делу восстановления святынь и укрепления духовных ценностей. Искренние слова признательности всем, кто принимает участие в возрождении храма: строителям, благотворителям, жителям нашего города», — заключил глава Великих Лук Николай Козловский.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козловский Николай Николаевич

Козловский Николай Николаевич

Глава города Великие Луки

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026