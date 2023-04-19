Общество

Продажи лекарств для потенции выросли почти на 40%

Продажи средств для потенции в первом квартале 2023 года выросли почти на 40% по сравнению тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в национальной системе «Честный знак» (отслеживает оборот медицинских препаратов по обязательным QR-кодам на упаковке).

Россияне приобрели 2,7 млн упаковок таких средств на сумму в почти 1,8 млрд рублей, сообщают «Известия».

«В среднем на тысячу взрослых мужчин, проживающих в России, в первом квартале 2023 года пришлось по 392 пачки таких препаратов», — отметили аналитики «Честного знака».

Чаще всего лекарства для решения проблем с потенцией покупали жители Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Магаданской области и Москвы, подсчитали в «Честном знаке».

Проблемы с эректильной функцией всё чаще стали возникать у молодых мужчин. Это вызвано отсутствием физической нагрузки, наличием вредных привычек и ростом уровня стресса. Также на болезнь повлиял COVID-19 — он негативно сказывается на выработке половых гормонов, говорят эксперты.