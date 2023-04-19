Общество

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников МСУ за стремление сделать жизнь лучше

С Днем местного самоуправления поздравил всех причастных губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Уважаемые главы муниципальных образований, депутаты районных собраний и поселений, работники и ветераны органов местного самоуправления, активисты ТОС! Поздравляю вас с Днем местного самоуправления! Этот праздник объединяет всех неравнодушных жителей, кто переживает за настоящее и будущее своей малой Родины. Вы решаете большое количество вопросов на своих территориях: от ремонта дорог до бесперебойной работы сферы ЖКХ, от благоустройства воинских захоронений до создания новых общественных пространств. Своим трудом вы создаете комфортные условия для жизни, работы и отдыха людей в каждом посёлке, городе и районе нашей области», - сказал Михаил Ведерников.

Как отметил глава региона, каждый день полон вызовов и новых задач, потому что именно к этим людям в первую очередь обращаются люди со своими проблемами, чаяниями и просьбами.

«Вы 24 на 7 включены в работу, не зная отдыха и выходных. Правительство Псковской области видит и ценит вашу вовлеченность. Поэтому сегодня мы вместе с вами прорабатываем необходимые решения, чтобы укрепить местное самоуправление, расширить его финансовую самостоятельность, повысить квалификацию специалистов на местах и поддержать в этой непростой работе», - подчеркнул он.

Михаил Ведерников поблагодарил всех причастных за активную гражданскую позицию, неравнодушие к судьбе своих муниципалитетов, за стремление сделать жизнь в регионе лучше. «Желаю не останавливаться на достигнутом, успешно реализовывать новые проекты и планы! Уверен, впереди у нас ещё много добрых перемен!» - заключил губернатор.