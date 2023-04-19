Общество

Аналитик назвал самый ненадежный пароль для смартфона

Современные телефоны позволяют использовать различные способы снятия блокировки с экрана, от классического ПИН-кода до распознавания лица. Графический пароль – самый ненадежный, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, большинство владельцев смартфонов придумывают однотипные фигуры, которые очень легко подобрать.

«Как правило, у людей воображение однотипно, поэтому очень часто они используют одинаковые графические пароли. Обычно они ставят квадрат, треугольник, уголок, буквы L или Z», – уточнил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.

Кроме того, при введении графического пароля на экране смартфона остаются следы, продолжил он.

«Еще одна проблема графического пароля в том, что если вы используете его больше года, то на экране смартфона он фактически отпечатывается, от его ввода остается след. Особенно это заметно, если на экране есть защитная пленка», – добавил Эльдар Муртазин.

Аналитик советует использовать другие, более безопасные способы снятия блокировки с экрана.

«Снятие блокировки ПИН-кодом, отпечатком пальца или распознаванием лица более надежно. Главное, на экране не останется от этого заметных следов. Но какой бы пароль вы ни выбрали, его надо не забывать менять. Я думаю, что делать это следует раз в 3-4 месяца», – заключил Эльдар Муртазин.