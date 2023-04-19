Общество

28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 363 раза, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 28 пациентов, всего – 127 002. Умер из-за коронавируса в регионе 1971 человек (+1).

Статистика по муниципалитетам:

Псков –43125/10

Великие Луки –18421/2

Бежаницкий район –1659/0

Великолукский район –2932/2

Гдовский район –2277/1

Дедовичский район –3163/2

Дновский район –1050/3

Красногородский район –1149/0

Куньинский район –1087/0

Локнянский район –1240/0

Невельский район –5739/0

Новоржевский район –1387/1

Новосокольнический район –3357/0

Опочецкий район –3986/2

Островский район –6184/2

Палкинский район –1320/0

Печорский район –3084/0

Плюсский район –2042/1

Порховский район –4682/0

Псковский район –9927/1

Пустошкинский район –1633/0

Пушкиногорский район –1934/0

Пыталовский район –1951/0

Себежский район –3048/0

Стругокрасненский район –2190/1

Усвятский район –750/0.