28 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 129 363 раза, сообщает официальный Telegram-канал правительства области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 28 пациентов, всего – 127 002. Умер из-за коронавируса в регионе 1971 человек (+1).
Статистика по муниципалитетам:
Псков –43125/10
Великие Луки –18421/2
Бежаницкий район –1659/0
Великолукский район –2932/2
Гдовский район –2277/1
Дедовичский район –3163/2
Дновский район –1050/3
Красногородский район –1149/0
Куньинский район –1087/0
Локнянский район –1240/0
Невельский район –5739/0
Новоржевский район –1387/1
Новосокольнический район –3357/0
Опочецкий район –3986/2
Островский район –6184/2
Палкинский район –1320/0
Печорский район –3084/0
Плюсский район –2042/1
Порховский район –4682/0
Псковский район –9927/1
Пустошкинский район –1633/0
Пушкиногорский район –1934/0
Пыталовский район –1951/0
Себежский район –3048/0
Стругокрасненский район –2190/1
Усвятский район –750/0.