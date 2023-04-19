Общество

Более 60 работодателей Псковской области приняли участие в программе субсидирования найма

За два года действия программы субсидирования найма страхователи Псковской области получили более 6 миллионов рублей за трудоустройство людей, лишившихся заработка вследствие разных жизненных ситуаций. Всего за это время программой субсидирования найма воспользовалось 65 работодателей, работу получили 168 жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области

С начала 2023 года отделение СФР по региону выплатило страхователям около 1,9 миллионов рублей в виде компенсаций части заработка сотрудников, которые были наняты по программе. Благодаря этому на новую работу с начала года вышло 77 человек.

«Субсидии призваны компенсировать часть расходов бизнеса на зарплаты сотрудников, лишившихся работы из-за ликвидации компании или сокращения штата либо находящихся под риском увольнения из-за простоя. Под программу также подпадают беженцы из Украины и специалисты не старше 30 лет. Важно, чтобы работники, за которых работодатель хочет получить субсидию, на момент заключения трудового договора имели официальный статус безработных и не были зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых. Единственное исключение сделано для беженцев, к ним такие требования не предъявляют», – пояснили специалисты.

Сама компания, претендующая на участие в программе субсидирования, также должна отвечать ряду условий. В частности, быть зарегистрирована до 2023 года, не иметь долгов по зарплате и обязательным платежам (налоги, штрафы и так далее). Обязательно трудоустроить сотрудника на полный день и платить ему зарплату не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). В числе других требований – не находиться в стадии ликвидации или банкротства и не получать другие льготы по линии борьбы с безработицей.

Получение субсидии состоит из нескольких этапов. Для начала компания должна подать заявку и список вакантных мест в службу занятости через личный кабинет платформы «Работа России». Когда служба пришлет подходящих кандидатов, нужно выбрать из них специалистов и трудоустроить их. Через месяц после этого можно отправлять заявку на субсидию через личный кабинет на сайте Социального фонда. Размер субсидии составляет один МРОТ на каждого трудоустроенного с учетом всех страховых взносов и предоставляется компании по истечении одного, трех и шести месяцев работы трудоустроенного. В течение десяти дней Социальный фонд проверит компанию и ее новых сотрудников, включая их зарплаты, после чего перечислит первую часть субсидии. Далее фонд уже в беззаявительном порядке будет проверять все данные и выплачивать остальные части субсидии.