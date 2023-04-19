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Общество

Учащиеся псковского «Кванториума» прошли в финал школьной «Лиги лекторов»

25.04.2023 18:44|ПсковКомментариев: 0

Учащиеся детского технопарка «Кванториум Псков» Илья Щембелов и Лилия Гуцул прошли в финал конкурса «Лига лекторов» среди школьников. Всего со всей страны отобрали 50 лекторов в возрасте от 14 до 17 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе технопарка.

Теперь кванторианцам предстоит подготовить лекции и выступить в топовых вузах Москвы. Изначально по итогам отборочных этапов выбрали 400 лекторов среди школьников. Также позади дистанционные и очные выступления перед экспертами и зрителями. Готовили ребят к выступлениям наставники «Кванториума» Виктория Зарецкая и Игорь Лубягин.

Финалистка конкурса Лилия Гуцул в своих выступлениях рассказывала о проектной деятельности, работе в команде, публичных выступлениях. «Я ждала этого конкурса для себя взрослой, когда мне исполнится 18 лет, но раз возникла возможность поучаствовать в школьной лиге, то я с радостью согласилась», - рассказала о своей мотивации участвовать Лилия Гуцул.

Фото здесь и далее: «Кванториум Псков»

О мейкерстве и сенсорной системе для манипулятора на «Лиге лекторов» рассказывал Илья Щембелов. Отмечает, что решил участвовать в конкурсе, вдохновившись опытом наставников детского технопарка. Ранее педагог «Кванториума» Виктория Зарецкая стала победителем «Лиги лекторов», годом ранее наставники Александр Цветков и Сергей Тращенков прошли в полуфинал.

«Я люблю выступать, некоторые говорят, что получается неплохо. По большей части мои выступления посвящены моей основной деятельности - робототехнике», - сказал Илья Щембелов.

С участниками конкурса в детском технопарке «Кванториум Псков» вышел подкаст. В выпуске они рассказывают о секретах хорошего выступления, делятся советами. Ознакомиться с выпуском можно здесь.

Как сообщается на официальном сайте, победителей этого конкурса ждет путешествие по программе «Больше, чем путешествие» и подарки от российского общества «Знание» - главных организаторов мероприятия.

Теги: #псков #кванториум
Источник: Псковская Лента Новостей
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