Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Опальное» время
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Первомай в Псковской области
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Защита для псковских предпринимателей
Господин Рейтингомер
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Топ учебных заведений
кто придет работать в больницы региона?
инициативы ЛДПР и новые проекты
построй дом своей мечты
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
кураторство над семьями участников СВО
перерасчет платы за СОИ
«Истфакт» Два капитана
Оазис здоровья под Псковом
 
 
 
ещё Общество 19.04.2023 18:060 20-й выпуск проекта «Истфакт»: Два капитана 26.04.2023 18:290 Документ от 1990 года о помощи пострадавшим от ядерной аварии опубликовал псковский архив 26.04.2023 18:200 Оставившего семью 35 лет назад отца разыскивают в Псковской области 26.04.2023 18:180 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем 26.04.2023 18:160 «Дом Советов»: Александр Котов о конкурентных выборах, муниципальной реформе и псковских дорогах. ВИДЕО 26.04.2023 18:060 На дорожные ямы и борщевик пожаловались жители Псковского района Владимиру Кузю
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 21.04.2023 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 25.04.2023 07:451 Радоницу отмечают православные 25 апреля 25.04.2023 20:540 Хирург Псковской областной больницы Федор Шкурин скончался на 39-м году жизни 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Игорь Иванов о Первомае без шествия и об интересе псковичей к профсоюзному движению

26.04.2023 17:48|ПсковКомментариев: 0

В этом году Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала регионам не проводить в Праздник Весны и Труда митинги и шествия, объясняя это повышенным уровнем террористической опасности. Как в Пскове пройдет Первомай на фоне таких рекомендаций? Под какими лозунгами? Сколько человек охватит празднование? Об этом рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

 

– Игорь Олегович, Праздник Весны и Труда напрямую ассоциируется уже многие годы с профсоюзами. И на то есть причина, потому как трудящиеся неустанно находятся в зоне заботы профсоюзов. В этом году несмотря на рекомендации программа празднований достаточно обширная. Расскажите, пожалуйста, что планируется сделать, как можно в этом поучаствовать?

– Первомайские мероприятия стартовали с понедельника. У нас традиционно проходит много круглых столов, семинаров, совещаний, конференции. Для нас праздник 1 мая остается Днем солидарности трудящихся, когда профсоюзы заявляют свои требования, когда говорят о проблемах, когда стараются что-то решить. И здесь тоже целый ряд мероприятий запланирован на территории всего региона. Предварительно в них будут участвовать порядка 10 тысяч человек. Это и члены профсоюза, и социальные партнеры, и работодатели, и органы государственной власти. 

Федерация независимых профсоюзов России, да, действительно, решила, что cегодня не то время с точки зрения безопасности, чтобы проводить широкие массовые мероприятия со скоплением людей, следует от них отказаться. Сегодня повестка такая, что от профсоюзов ждут конкретной помощи. Рекомендуется проводить встречи с губернатором, муниципальные трехсторонние комиссии, решать вопросы охраны труда.

Программа празднований будет включать в себя встречи и комиссии, которые пройдут практически везде. В городе Пскове муниципальная трехсторонняя комиссия уже состоялась, ряд серьезных вопросов на ней поднимали, они уже в стадии решения. В Великих Луках планируем встречу 27 апреля. С руководством города нам необходимо перезаключить соглашение. Также решить ряд вопросов, которые необходимо поднять по другим муниципалитетам. Пройдут встречи в трудовых коллективах, с работодателями, с властью. Пройдёт неделя охраны труда, круг партнеров здесь – комитет по труду и занятости населения Псковской области и Государственная инспекция труда, а также ГИБДД. Мы запланировали также подключить студенчество на производственные экскурсии. Также пройдёт викторина по охране труда, круглый стол «Изменения в законодательстве по охране труда в 2023 году», большая конференция с участием производителей специальной одежды с участием большого круга работодателей и членских организаций, заинтересованных лиц. Кроме того, пройдёт ряд круглых столов в режиме видеоконференции, к ним тоже можно будет подключаться.

Теперь уже непосредственно о мероприятиях в сам день 1 мая. Мы решили, что форма автопробега, которую мы отработали в прошлом году, останется. Она, мне кажется, очень позитивно зашла. Поэтому мы проведем профсоюзный автопробег с основным лозунгом, который мы утвердили: «Солидарность трудящихся – единство страны». И автопробег мы связываем еще с особенностью и прошлого, и этого года – с военной специальной операцией. Более 10 экипажей профсоюзных активистов стартуют в 10:00 с улицы Советской. Автопробег пройдет по маршруту: улица Советская - площадь Победы - Памятник 6-й роте - Памятник в честь 50-летия Красной Армии - улица Советская.

Традиционно, уже третий год подряд, мы делаем акцию «Профсоюзный автобус». С автобусной остановки «Вокзал» в 10:00 он стартует, все желающие пассажиры смогут получить консультацию по трудовым правам, отдыху и оздоровлению в профсоюзных санаториях и на базах отдыха, а также бесплатно доехать до нужной остановки. Профсоюзный автобус будет легко узнать по символике профсоюзов на бортах транспорта. Автобус будет курсировать по маршруту №17.

Кроме того, кульминацией праздника станет большой праздничный концерт в 12:00 в большом зале Дома профсоюзов. В рамках концерта будет осуществляться сбор вещевой и денежной помощи в поддержку участников специальной военной операции.

– Ежегодно перед Первомаем согласуют лозунги. Кто их придумывает и на чем они основываются? Есть ли у вас любимый за историю профсоюзной деятельности?

– Каким образом выбираются профсоюзные лозунги: на уровне Федерации независимых профсоюзов России создан комитет солидарных действий, все членские организации придумывают профсоюзные лозунги; мы собираемся, смотрим все, что направили все отраслевые профсоюзы по России, какие пожелания есть от территориальных центров, и выбираем актуальный лозунг к Первомаю. Федерация независимых профсоюзов России – самая демократическая организация страны.

 «Солидарность трудящихся - единство страны» – лозунг Первомая этого года, теперь он мой любимый. Конечно, хороши те лозунги, которые уже реализованы. Например, долгое время нашим основным лозунгом был «МРОТ не ниже прожиточного минимума». Мы же добились этого, мы же сделали. Солидарность трудящихся есть, но всё еще есть, над чем нам стоит поработать.

–  В период пандемии было модно проводить еще дистанционные акции. Будет ли что-либо в этом году вместо отмененного парада онлайн?

– Да, будет. Мы с коллегами обсудили и приняли решение, что у нас состоится онлайн-митинг в замену традиционного шествия. Членские организации, которые изъявили желание, выступят со своей региональной спецификой по отраслевые вопросам, я также в целом выскажусь. Будет вестись прямая трансляция. Молодежный совет проведёт квизы и квесты в Интернете.

– Замечаете ли вы рост интереса у публики к профсоюзным мероприятиям? Увеличивается ли количество псковичей, которые участвуют в ваших акциях?

– Увеличивается. Профсоюзный актив, жители подхватывают наши акции. Мы вообще находимся даже по некоторым позициям в топе по стране. То есть у нас индекс взаимодействия профсоюзов такой, что мы на 26 месте. Индекс сайта вообще на третьем месте в стране, индекс работы в социальных сетях – четвертом месте в стране. Показатели серьезные, мы хорошо здесь отрабатываем, интерес к нашим мероприятиям растет. И я думаю, что нам даже надо будет дополнительно усиливать работу. У нас повестка настолько широка, и мероприятий настолько много, что мы постоянно в каком то движении. В профсоюзе могут работать только те, кто любит людей. Это факт.

– Как в преддверии праздника вы будете стимулировать самых ярких активистов? Нет ли в планах провести конкурс на самого лучшего лидера профсоюзов?

– У нас идет год укрепления социального партнерства, в его рамках как раз планировали выделить и поощрить наших лидеров общественного мнения, наших председателей координационных советов, первичных профсоюзных звеньев. В мае должен состояться совет профобъединения, возможно, что на нём награждение и состоится.

Беседовал Артем Татаренко

Теги: #профсоюзы #первомай
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести майские праздники?
В опросе приняло участие 130 человек
26.04.2023, 19:030 Карантин по бешенству ввели в Опочецком районе 26.04.2023, 19:000 Дорожные работы стартовали в нескольких районах Псковской области 26.04.2023, 19:000 Подрядчики заканчивают гарантийный ремонт дорог в Псковской области 26.04.2023, 18:470 «Зверьё моё»: Как правильно ухаживать за внешностью домашних животных?
26.04.2023, 18:440 Александр Котов о конкурентных выборах и муниципальной реформе 26.04.2023, 18:400 Дефицита дорожных подрядчиков в Псковской области нет — Владимир Кузь 26.04.2023, 18:290 Документ от 1990 года о помощи пострадавшим от ядерной аварии опубликовал псковский архив 26.04.2023, 18:230 Футбольная команда «Луки-Энергия» пригласила болельщиков на домашний матч
26.04.2023, 18:210 Дрон-разведчик едва не сорвал взлёт самолёта авиакомпании «Победа» в Москве 26.04.2023, 18:200 Оставившего семью 35 лет назад отца разыскивают в Псковской области 26.04.2023, 18:180 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем 26.04.2023, 18:160 «Дом Советов»: Александр Котов о конкурентных выборах, муниципальной реформе и псковских дорогах. ВИДЕО
26.04.2023, 18:060 На дорожные ямы и борщевик пожаловались жители Псковского района Владимиру Кузю 26.04.2023, 18:040 Фотофакт: «Любители попалить травку» сожгли дом в Печорском районе 26.04.2023, 18:000 Каждый второй россиянин проведет майские праздники дома — опрос 26.04.2023, 17:490 Ликвидаторов радиационных аварий вспоминали в Пскове
26.04.2023, 17:480 Игорь Иванов о Первомае без шествия и об интересе псковичей к профсоюзному движению 26.04.2023, 17:470 Почти 16 тысяч псковичей в 2022 году трудились во вредных условиях 26.04.2023, 17:430 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 апреля 26.04.2023, 17:300 Деньги на строительство парка воинской славы собирают в Великих Луках
26.04.2023, 17:210 «Культурные выходные» пройдут в Островском районе с 28 по 30 апреля 26.04.2023, 17:160 Телефонные мошенники стали чаще звонить жертвам по WhatsApp 26.04.2023, 17:100 Груду бесхозного хлеба на мостках у Словенских ключей убрали после публикации ПЛН 26.04.2023, 17:010 Врач назвал самый эффективный метод борьбы с корью
26.04.2023, 16:500 Юрий Сорокин передал стол для настольного тенниса центру временного содержания при УМВД 26.04.2023, 16:470 Опубликован тизер новой программы «Недетский разговор» 26.04.2023, 16:390 Движение транспорта по Пограничному проезду в Пскове закрыли до 5 мая 26.04.2023, 16:310 «Опальное» время
26.04.2023, 16:261 На дефицит врачей в Псковской области влияет близость крупных городов – Александр Котов 26.04.2023, 16:200 Закон о пожизненном лишении свободы за госизмену одобрил Совфед 26.04.2023, 16:090 Покровская башня после длительного перерыва вновь откроется для посещения 26.04.2023, 15:560 «Экосреда»: О выгоде раздельного сбора мусора для человека и природы. ВИДЕО
26.04.2023, 15:511 Александр Котов об инициативах оппозиции: Большинство из них откровенно популистские 26.04.2023, 15:450 Сенаторы одобрили закон о штрафах до 600 тысяч рублей за продажу сигарет и вейпов детям 26.04.2023, 15:380 Автобус №16 в Пскове теперь будет заезжать на улицу Кузбасской Дивизии 26.04.2023, 15:340 Контрольная зарубка
26.04.2023, 15:250 20-летие одного из первых арендаторов отметят в псковском «Максимусе» 26.04.2023, 15:160 Для чего «родился» закон о госзакупках, напомнил Александр Котов 26.04.2023, 15:060 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах «дорожного» парламентского часа 26.04.2023, 15:051 Прокуратуру попросили проверить законность контента нейросети Kandinsky
26.04.2023, 15:020 Псковичи при покупке квартиры могут подать заявку на «Семейную ипотеку» из офиса «Монолита» 26.04.2023, 14:521 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Снова выборы грядут - дело неизбежное 26.04.2023, 14:470 Пешеходные тротуары у нас в зоне особого внимания – Александр Котов 26.04.2023, 14:410 Наталья Федорова о развитии и перспективах Псковского района
26.04.2023, 14:360 Археологи пригласили всех желающих на раскопки в Печоры 26.04.2023, 14:270 ВТБ: Рынок ипотеки готовится превысить уровень 2021 года 26.04.2023, 14:220 Общественная приемная ЛДПР открылась в Себеже 26.04.2023, 14:180 Два спектакля завтра пройдут с аншлагом в Пскове
26.04.2023, 14:170 Дожди и температуру не выше 15 градусов прогнозируют в Псковской области 27 апреля 26.04.2023, 14:050 Александр Котов: Одномоментно переселить всех граждан из ветхого жилья не получится 26.04.2023, 14:000 Материальная стимуляция сортировки мусора непопулярна в России — экоактивистка 26.04.2023, 13:562 Приставы за несколько часов арестовали в Пскове почти 80 автомобилей должников
26.04.2023, 13:440 Конкурентность выборов губернатора не зависит от «Единой России» – Александр Котов 26.04.2023, 13:400 На концерт органной музыки пригласили псковичей 26.04.2023, 13:303 Александр Котов об успехах команды губернатора: Есть много объективных доказательств 26.04.2023, 13:260 Псковские детсады прогрессивны в теме экологического просвещения — эксперт
26.04.2023, 13:200 Еще один псковский военный лишится свободы за прогулы службы во время мобилизации 26.04.2023, 13:160 Стартовал ремонт улицы Труда напротив псковской ГИБДД. ФОТО 26.04.2023, 13:140 Скорректировать методику расчёта помощи регионам вновь предлагает псковское Собрание 26.04.2023, 13:100 Проект «О чем расскажет экспонат» запустил псковский музей-заповедник к 9 мая
26.04.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 26.04.2023, 12:560 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 26.04.2023, 12:510 Михаил Боярский может заменить Дмитрия Назарова в сериале «Кухня» 26.04.2023, 12:440 Два автомобиля столкнулись у Дома офицеров в Пскове
26.04.2023, 12:300 Новая система выборов главы муниципального округа расширит «кадровую скамейку» – Олег Майоров 26.04.2023, 12:200 Псковские садоводы отказываются от сжигания мусора из-за пожароопасного сезона 26.04.2023, 12:150 Американская компания представила первую куклу Барби с синдромом Дауна 26.04.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» о выгоде раздельного сбора мусора
26.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 26 апреля 26.04.2023, 11:540 Наркоман толкнул россиянку под маршрутку, а потом ослепил себя. ВИДЕО 26.04.2023, 11:450 Псковский военный сядет в тюрьму за невыходы на службу в период мобилизации 26.04.2023, 11:390 Псковский столяр сделал кресло по дизайну нейросети
26.04.2023, 11:350 От «Описания о человеческом теле» до иллюстраций к книгам Гейченко: библиочтения открыли в «Михайловском» 26.04.2023, 11:270 Ольга Потапова о палах травы в Палкинском районе: До населения не достучаться 26.04.2023, 11:200 «Дом Советов»: Александр Котов о конкурентных выборах, муниципальной реформе и псковских дорогах 26.04.2023, 11:170 Антиген бешенства в патологическом материале бобра выявили в псковской ветлаборатории
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru