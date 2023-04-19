Общество

Игорь Иванов о Первомае без шествия и об интересе псковичей к профсоюзному движению

В этом году Федерация независимых профсоюзов России рекомендовала регионам не проводить в Праздник Весны и Труда митинги и шествия, объясняя это повышенным уровнем террористической опасности. Как в Пскове пройдет Первомай на фоне таких рекомендаций? Под какими лозунгами? Сколько человек охватит празднование? Об этом рассказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

– Игорь Олегович, Праздник Весны и Труда напрямую ассоциируется уже многие годы с профсоюзами. И на то есть причина, потому как трудящиеся неустанно находятся в зоне заботы профсоюзов. В этом году несмотря на рекомендации программа празднований достаточно обширная. Расскажите, пожалуйста, что планируется сделать, как можно в этом поучаствовать?

– Первомайские мероприятия стартовали с понедельника. У нас традиционно проходит много круглых столов, семинаров, совещаний, конференции. Для нас праздник 1 мая остается Днем солидарности трудящихся, когда профсоюзы заявляют свои требования, когда говорят о проблемах, когда стараются что-то решить. И здесь тоже целый ряд мероприятий запланирован на территории всего региона. Предварительно в них будут участвовать порядка 10 тысяч человек. Это и члены профсоюза, и социальные партнеры, и работодатели, и органы государственной власти.

Федерация независимых профсоюзов России, да, действительно, решила, что cегодня не то время с точки зрения безопасности, чтобы проводить широкие массовые мероприятия со скоплением людей, следует от них отказаться. Сегодня повестка такая, что от профсоюзов ждут конкретной помощи. Рекомендуется проводить встречи с губернатором, муниципальные трехсторонние комиссии, решать вопросы охраны труда.

Программа празднований будет включать в себя встречи и комиссии, которые пройдут практически везде. В городе Пскове муниципальная трехсторонняя комиссия уже состоялась, ряд серьезных вопросов на ней поднимали, они уже в стадии решения. В Великих Луках планируем встречу 27 апреля. С руководством города нам необходимо перезаключить соглашение. Также решить ряд вопросов, которые необходимо поднять по другим муниципалитетам. Пройдут встречи в трудовых коллективах, с работодателями, с властью. Пройдёт неделя охраны труда, круг партнеров здесь – комитет по труду и занятости населения Псковской области и Государственная инспекция труда, а также ГИБДД. Мы запланировали также подключить студенчество на производственные экскурсии. Также пройдёт викторина по охране труда, круглый стол «Изменения в законодательстве по охране труда в 2023 году», большая конференция с участием производителей специальной одежды с участием большого круга работодателей и членских организаций, заинтересованных лиц. Кроме того, пройдёт ряд круглых столов в режиме видеоконференции, к ним тоже можно будет подключаться.

Теперь уже непосредственно о мероприятиях в сам день 1 мая. Мы решили, что форма автопробега, которую мы отработали в прошлом году, останется. Она, мне кажется, очень позитивно зашла. Поэтому мы проведем профсоюзный автопробег с основным лозунгом, который мы утвердили: «Солидарность трудящихся – единство страны». И автопробег мы связываем еще с особенностью и прошлого, и этого года – с военной специальной операцией. Более 10 экипажей профсоюзных активистов стартуют в 10:00 с улицы Советской. Автопробег пройдет по маршруту: улица Советская - площадь Победы - Памятник 6-й роте - Памятник в честь 50-летия Красной Армии - улица Советская.

Традиционно, уже третий год подряд, мы делаем акцию «Профсоюзный автобус». С автобусной остановки «Вокзал» в 10:00 он стартует, все желающие пассажиры смогут получить консультацию по трудовым правам, отдыху и оздоровлению в профсоюзных санаториях и на базах отдыха, а также бесплатно доехать до нужной остановки. Профсоюзный автобус будет легко узнать по символике профсоюзов на бортах транспорта. Автобус будет курсировать по маршруту №17.

Кроме того, кульминацией праздника станет большой праздничный концерт в 12:00 в большом зале Дома профсоюзов. В рамках концерта будет осуществляться сбор вещевой и денежной помощи в поддержку участников специальной военной операции.

– Ежегодно перед Первомаем согласуют лозунги. Кто их придумывает и на чем они основываются? Есть ли у вас любимый за историю профсоюзной деятельности?

– Каким образом выбираются профсоюзные лозунги: на уровне Федерации независимых профсоюзов России создан комитет солидарных действий, все членские организации придумывают профсоюзные лозунги; мы собираемся, смотрим все, что направили все отраслевые профсоюзы по России, какие пожелания есть от территориальных центров, и выбираем актуальный лозунг к Первомаю. Федерация независимых профсоюзов России – самая демократическая организация страны.

«Солидарность трудящихся - единство страны» – лозунг Первомая этого года, теперь он мой любимый. Конечно, хороши те лозунги, которые уже реализованы. Например, долгое время нашим основным лозунгом был «МРОТ не ниже прожиточного минимума». Мы же добились этого, мы же сделали. Солидарность трудящихся есть, но всё еще есть, над чем нам стоит поработать.

– В период пандемии было модно проводить еще дистанционные акции. Будет ли что-либо в этом году вместо отмененного парада онлайн?

– Да, будет. Мы с коллегами обсудили и приняли решение, что у нас состоится онлайн-митинг в замену традиционного шествия. Членские организации, которые изъявили желание, выступят со своей региональной спецификой по отраслевые вопросам, я также в целом выскажусь. Будет вестись прямая трансляция. Молодежный совет проведёт квизы и квесты в Интернете.

– Замечаете ли вы рост интереса у публики к профсоюзным мероприятиям? Увеличивается ли количество псковичей, которые участвуют в ваших акциях?

– Увеличивается. Профсоюзный актив, жители подхватывают наши акции. Мы вообще находимся даже по некоторым позициям в топе по стране. То есть у нас индекс взаимодействия профсоюзов такой, что мы на 26 месте. Индекс сайта вообще на третьем месте в стране, индекс работы в социальных сетях – четвертом месте в стране. Показатели серьезные, мы хорошо здесь отрабатываем, интерес к нашим мероприятиям растет. И я думаю, что нам даже надо будет дополнительно усиливать работу. У нас повестка настолько широка, и мероприятий настолько много, что мы постоянно в каком то движении. В профсоюзе могут работать только те, кто любит людей. Это факт.

– Как в преддверии праздника вы будете стимулировать самых ярких активистов? Нет ли в планах провести конкурс на самого лучшего лидера профсоюзов?

– У нас идет год укрепления социального партнерства, в его рамках как раз планировали выделить и поощрить наших лидеров общественного мнения, наших председателей координационных советов, первичных профсоюзных звеньев. В мае должен состояться совет профобъединения, возможно, что на нём награждение и состоится.

Беседовал Артем Татаренко