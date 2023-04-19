Общество

Юрист предупредил о наказании за порчу городских клумб

С наступлением тепла российские города начинают украшать цветами. При этом некоторые люди не воспринимают растения, высаженные на клумбах, как чью-то собственность, считает юрист Владислав Кочерин. Сорвать чужие цветы и подарить их девушке – это не безобидная шалость, а поступок, за который человека можно привлечь к ответственности, предостерег он.

«Надо понимать, что цветы на клумбах высажены кем-то, а значит у них есть собственник, обычно это городские власти. Когда цветы пытаются сорвать, это можно рассматривать как попытку похитить чужую собственность. Юридическое лицо, которое занималось высадкой этих цветов, может написать заявление в полицию и привлечь похитителя к ответственности – административной или даже уголовной», – сказал Владислав Кочерин.

По его словам, степень ответственности будет зависеть от обстоятельств правонарушения и количества похищенных с клумбы цветов.

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«Если человек не хотел присвоить цветы и кому-то подарить, а просто сорвал и выбросил их, то это будет рассматриваться в качестве мелкого хулиганства. За это человека могут оштрафовать на тысячу рублей или арестовать на 15 суток», – уточнил Владислав Кочерин.

Если сорвать цветы с клумбы и унести с собой, то наказание может быть более строгим, продолжил юрист в интервью радио Sputnik.

«Если сорвать три цветочка с клумбы, чтобы кому-то потом их подарить, то это может рассматриваться в качестве мелкого хищения, то есть административного правонарушения. За это могут оштрафовать на сумму, равную пятикратной стоимости похищенного имущества, или арестовать на 15 суток, или и то и другое сразу. Если человек нарвал букет цветов стоимостью более 2,5 тысячи рублей, то это можно квалифицировать как кражу, то есть это преступление, за которое Уголовный кодекс предусматривает ответственность вплоть до двух лет лишения свободы», – заключил Владислав Кочерин.