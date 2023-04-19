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Однолетние цветы в Пскове начнут высаживать до майских праздников

Однолетние цветы в Пскове начнут высаживать в преддверии майских праздников. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«155 тысяч цветов украсят Псков к лету. Петунии, бегонии, фиалки, георгины, бархатцы и другие виды однолетников начнут высаживать к майским праздникам и продолжат до середины июня», - написал Борис Елкин.

В этом году среди цветов на клумбах появится кохия – ярко-зеленые растения дополнят цветочные композиции.

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«А еще совсем скоро Детский парк будет радовать псковичей и гостей города тюльпанами. Осенью было высажено около 18 тысяч луковиц. Ростки уже всходят», - добавил градоначальник.