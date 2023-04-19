Общество

Последствия злоупотребления пивом напомнили в псковском облздраве

При употреблении пива развиваются эндокринные нарушения с серьезными изменениями в репродуктивной сфере. У мужчин увеличиваются грудные железы, а у женщин становится грубее голос, появляются усы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

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«Также развивается синдром похмелья, который бывает не менее тяжелым, чем при распитии более крепких спиртных напитков. Развивается токсическое поражение печени, содержание токсических веществ при брожении пива превышает уровень их допустимой концентрации, например, в водке», - продолжили в облздраве.

Как уточнили специалисты, пивной алкоголизм тяжелее поддается лечению, потому что воспоминания о вкусе и запахе пива усугубляют психологическую зависимость. «Эффект от пива и сигарет можно сравнить с пребыванием в зоне повышенной радиации. Сначала человек ничего не чувствует, все проблемы возникают спустя время», - добавили в облздраве.