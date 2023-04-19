Общество

Свыше ста человек написали «Диктант Победы» на площадке ВЛГАФК в Великих Луках

145 человек написали «Диктант Победы» на площадке ВЛГАФК в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

«Пятый год подряд просветительская акция Единой России собирает людей разных поколений и профессий, чтобы вспомнить о событиях Великой Отечественной войны, сохранить историческую правду, остановить искажение и переписывание истории.

Сегодня Диктант Победы написали школьники и студенты, педагоги, специалисты по работе с молодежью, руководство и актив местного отделения Единой России, специалисты архивной службы, члены Российского исторического общества, Великолукского городского краеведческого общества», - рассказал он.

Дмитрий Белюков поблагодарил всех причастных к проведению акции.

«Как организатор площадки хочу искренне поблагодарить всех, кто поддерживает и помогает в проведении акции: руководство и волонтёров ВЛГАФК, актив "Единой России", руководство и специалистов сферы образования города, "Волонтёров Победы", представителей общественных организаций и СМИ. Диктант Победы - это наш долг памяти, наша ответственность перед прошлыми и грядущими поколениями», - заключил он.