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Парты Героев установили в Новоржевской средней школе

Парты Героев установили в Новоржевской средней школе сегодня, 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В актовом зале школы на торжественном открытии присутствовали учащиеся школы, родственники и родители четырех погибших военнослужащих. Также мероприятие посетили представители 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии, они отметили значимость мероприятия и поименно вспомнили своих сослуживцев, сказали слова в поддержку родственникам. Данные парты поставят в разных кабинетах школы.

«Сегодня мы проводим мероприятие по открытию парт Героев. Это патриотический проект, запущенный партией "Единая Россия". Он стартовал во всех образовательных учреждениях нашей страны. Значимость этого проекта весомая, потому что необходимо отдать дань памяти ребятам, которые показывают любовь и верность к своему воинскому долгу и родине. Это должно запечатлеться у подрастающего поколения. Эти ребята – бывшие выпускники, являются примером героического патриотизма, высокой гражданственности», - сказала директор Новоржевской школы Валентина Меркулова.

Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы. Также в память о погибших в школе в декабре прошлого года открыли стенд.

«Это один из значимых моментов, когда мы увековечиваем память ребят. Парта Героя – это связь поколений, потому сегодня для родителей ребят это важно. Мы даем понять, что героические поступки ребят важны для нас. Впереди у нас много работы. Мы должны увековечить память не только в школе, но и, может, создать обелиски или памятники в Новоржевском и других районах области. Сегодня это особый шаг, один из воспитательных и патриотических моментов нашей жизни», - отметил вице-спикер Псковского областного Собрания, координатор рабочей группы в Псковской области по вопросам СВО под руководством Андрея Турчака Армен Мнацаканян.

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Отметим, это первые парты Героев, посвященные Героям специальной военной операции, установленные в Псковской области.

Образовательный проект «Парта Героя» партии «Единая Россия» запустила в рамках партпроекта «Новая школа» с 2018 года. Он в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях.