Общество

Посмотреть в телескоп приглашают псковичей 29 апреля

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» пройдет в Пскове 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: центр «Юный техник»

«У нас отличные новости! Прогнозы погоды обещают прохладную, но более-менее ясную погоду на завтра. Поэтому теперь точно можно сказать - фестиваль состоится!» - рассказали организаторы.

Мероприятие пройдет на набережной около Кузнецкого моста. Гостей фестиваля ждут интересные лекции о космосе, детские площадки, наблюдения в телескоп и бинокли, выставка астрофотографий участников клуба любителей астрономии «АстроПсков». Ближе к концу фестиваля, по устоявшейся традиции, проведут огненное шоу от группы «Айрис».

По многочисленным просьбам огненное шоу будет в этот раз чуть раньше, чтобы зрители могли успеть на последние автобусы, отметили организаторы.

Лекции фестиваля:

лектор псковского планетария Олеся Кузнецова расскажет слушателям о том, что такое телескоп, какие они бывают, чем отличаются и зачем вообще они нужны людям. Лекция ориентирована на детей (6+);

астроном-любитель из Санкт-Петербурга Ирина Горностай поделится впечатлениями об увиденном солнечном затмении в Аргентине (6+);

лектор псковского планетария Жанна Михайлова расскажет слушателям о том, как человечество осваивает Луну: история изучения и космические экспедиции, лунные программы, что уже сделано и зачем нам вообще это надо.Также она ответит на самый главный вопрос: были ли американцы на Луне (7+);

астроном-любитель из Санкт-Петербурга, лектор и астрофотограф всероссийского астрономо-геодезического объединения, руководитель клуба «АстроЛуга», участник команды научно-просветительского проекта «Поехали!» Георгий Хохлов расскажет о проблеме мешающего астрономам светового загрязнения, вызванного искусственной подсветкой, и способах её решения (6+);

любитель астрономии из Тулы Олег Ларкин расскажет слушателям об истории появления научной фотографии: кто и как делал первые фотографии, что на них было запечатлено, как это помогло науке вообще и астрономии в частности (12+);

директор псковского планетария, руководитель научно-просветительского проекта «Поехали!» Владимир Колпаков расскажет о том, что такое полярные сияния, откуда они берутся, какие бывают и чем опасны для человека (6+).

Организаторы фестиваля: «Псковский планетарий», центр «Юный техник», клуб любителей астрономии «АстроПсков» при поддержке управления культуры администрации города Пскова. Мероприятие проводится в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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