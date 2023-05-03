Общество

Псковский психолог о марафонах Блиновской

Социальные сети сейчас наполнены информацией и обсуждением задержания блогера Елены Блиновской. Корреспондент Псковской Ленты Новостей обсудила эту тему с психологом, психотерапевтом в процессе обучения Катериной Ивановой.

- Катерина, расскажите ваше мнение о ситуации с арестом Елены Блиновской?

- Мне эта тема интересна с двух сторон. Во-первых, как бывшему сотруднику одной государственной структуры, так как любопытно ознакомиться с доказательной базой. Поскольку дело серьезное и масштабное, было бы здорово узнать, как выстраивалась проверка, и на чем основаны доказательства в целях самообразования. Во-вторых, как психологу, которая уже много раз сталкивалась в своей практике с необходимостью работы с людьми после всякого рода марафонов, интенсивов и прочего.

Мое мнение таково: в каждой работе, особенно если человек работает сам на себя - есть сама работа и качество ее выполнения, есть его обязательства перед контролирующими органами, его взгляд на эти отношения и его личная ответственность за это. Нельзя это смешивать воедино. Кроме того, если вы опросите большое количество людей, то среди них найдутся и те, кто искренне благодарен Блиновской, и те, кто считает ее «инфоцыганкой», а если спросите мнение сотрудников налоговой о ней, то и вовсе услышите что-то третье. Собственно, так и о любом специалисте, потому что невозможно быть «хорошим для всех», особенно если ты известный человек. Разница в том, что судить о ней, как о специалисте, могут либо тоже специалисты, либо те, кто к ней обращался. У остальных на этот счет противоречивое, на мой взгляд, право.

- Расскажите, пожалуйста, о вашем взгляде на Блиновскую, как на психолога?

- Как специалист, я пару лет назад решила купить один марафон, чтобы иметь представление о том, что несут в массы такие известные люди. Я могу по-разному относиться к этому, но знать об этом было бы здорово, поскольку я работаю с людьми и мы обсуждаем разные вопросы, я должна быть «в теме». Если человек достиг достаточного уровня осознанности в своей жизни, то он может увидеть какую-то полезную, структурированную информацию в этом продукте. Если нет, то после его прохождения, и без того неустойчивую психику, ждёт разочарование, и это разочарование преподносится Блиновской, на мой взгляд, как личная вина человека, у которого не получилось. То есть ситуация усугубится, и потребуется много времени, чтобы вернуть себе состояние «до этого марафона». Хочу уточнить, что рассуждая о подобного рода марафонах, считаю, что у них мало общего с настоящей психологией.

- Как вы считаете, почему такое огромное количество людей покупает эти марафоны?

- Всем нам хочется просто, легко, быстро получить то, что мы желаем. И этим очень легко воспользоваться, особенно если не нести никакой ответственности за результат. Я не считаю, что марафон Блиновской, как и многие другие подобные продукты, имеют отношение к психологии, и уж тем более к психотерапии. Потому что изменения человека, его привычного поведения, замена иррациональных установок на рациональные, работа со страхами, и тому подобные вещи - это труд, совместный труд человека и специалиста.

Приведу всем понятный пример: если вы правша, попробуйте начать чистить зубы левой рукой, если левша - правой. Как быстро это станет для вас привычным действием? Устройство же психики - сложнейший механизм, где, увы, мало что бывает легко, просто, и по запросу «во Вселенную». Если в совместной работе психолога и человека что-то не получается, то это рассматривается как общая ответственность, где каждый мог сделать что-то неправильно, ведь только признав ошибки, есть возможность все исправить. Психолог никогда не обвинит человека в том, что это он один что-то не сделал или сделал не так. Да и в принципе психолог не должен никого обвинять, оставьте это Следственному комитету и налоговой.

- Пишут, что Блиновской грозит реальный срок, что скажите?

- Скажу, что вижу в Сети много злорадства и очень расстраиваюсь. Знаете, проще всего рассуждать о чьих-то огромных заработках, и о том, как человек с ними распорядился. Но мы не знаем, как бы поступил каждый из нас. Думаю, справедливым наказанием будет уплата всей суммы, которая, по информации из новостей, уже произведена, а также, например, финансовая помощь в каком-то значительном объёме детским домам или приютам для пожилых людей. Не считаю такие преступления в сфере экономики «достойными» для реального срока, но пусть решат те, кто должен это решать в соответствии с законом.

Беседовала Людмила Ларионова