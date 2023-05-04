Общество

Псковская городская больница ошиблась в выборе победителя торгов на поставку антибиотика

Аукционная комиссия Псковской городской клинической больницы неверно определила победителя торгов на поставку антибиотика. На действия заказчика пожаловался один из участников закупки - ООО «Аптека Вербена-Фарма», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского УФАС.

Заказчик не признал победителем ООО «Аптека Вербена-Фарма», поскольку поставщик не смог должным образом подтвердить факт, что лекарственный препарат «Ванкомицин» на всех стадиях был произведен на территории РФ, в том числе на этапе синтеза молекулы действующего вещества. Участник закупки, по мнению заказчика, должен был предоставить копии документов, подтверждающий все стадии производства. При этом в извещении он установил требование о предоставлении информации о стадиях производства. Заказчик также сообщил, что данные о производстве препарата в РФ в государственном реестре лекарственных средств не нашел.

Комиссия УФАС установила, что «Аптека Вербена-Фарма» единственная из всех участников закупки предоставила полную информацию, подтверждающую факт производства всех стадий препарата в России. При этом также было установлено, что данный препарат в государственном реестре лекарственных средств имеется, если искать его по торговому наименованию «Ванкорус».

Антимонопольщики напомнили заказчику, что участнику закупки не обязательно предоставлять копии документов, подтверждающие стадии производства в РФ. Достаточно просто предоставить данную информацию, которую заказчик может проверить.

Псковской городской клинической больнице выдано предписание пересмотреть результаты торгов, добавили в ведомстве.