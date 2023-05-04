Общество

Захоронение мирных жителей и партизан благоустроили в островской деревне Рублево

В рамках весенних трудовых субботников и подготовки к празднованию Дня Победы на Октябрьской железной дороге организовали работы по восстановлению памятников и благоустройству мемориалов после осенне-зимнего сезона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ОАО «РЖД».

Фото: филиал ОАО «РЖД»

Железнодорожники обновили мемориальные доски, знаки и обелиски в память о Великой Отечественной войне, героях фронта и тыла в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области на станциях Кирпичный завод и Борисова Грива, в Новгородской области на станции Чудово-Московское и в Республике Карелия на станциях Петрозаводск, Кемь, Медвежьегорск, Суоярви, Летний и Орзега.

В Ленинградской области реализован комплекс работ по благоустройству всех памятных объектов мемориальных комплексов «Дорога жизни» на станции Ладожское Озеро и «Дорога Победы» на станции Петрокрепость. Выполнена уборка прилегающей территории и косметический ремонт стелы, посвященной Дороге жизни, вблизи остановочного пункта Поляны и памятника в поселке Приладожский работникам военно-восстановительных поездов, погибших при строительстве железнодорожной линии Шлиссельбург – Поляны, известной сегодня как Дорога Победы.

Также сотрудники железной дороги благоустроили памятник комиссару 2-й ударной армии Ивану Васильевичу Зуеву, расположенный на 105 км участка Чудово – Малая Вишера, стелы памяти погибшим при бомбардировке санитарного поезда, памяти погибшим при бомбардировке эшелона с детьми и «Братская могила солдат» в Новгородской области и место массового расстрела и захоронения мирных жителей и партизан у деревни Рублево в Псковской области.